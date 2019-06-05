【網購攻略】淘寶618：百億購物津貼、紅包簽到 逐個優惠話你知！

錯過了2018年雙11，等不及2019年雙11的到來，又或者覺得平時正價購買產品太過愚笨？這次的 Taobao 618 Mid-Year Sale 就看中了這個時機！機會黎啦！ 5月29日-6月18日，618淘寶節將推出一系列驚喜優惠活動，以下活動將於不同的限時時段進行，記得留意網購攻略！

【 5月29日 至 6月18日 】

1。購物滿¥300即減¥30，沒有上限！

買得愈多即減愈多，而且優惠可以應用於不同店舖，只要總結算金額達¥300，則可即時減¥30。

2。天貓積分購物津貼：

現在只要進入淘寶香港Mid-Year Sale主會場網站，點擊頁面右下角的小圖示「購物津貼」，就會自動彈出搶購物津貼的小視窗。只要使用天貓積分，即可隨機抽到高達¥618的購物津貼！

選擇1分積分可搶高達¥10購物津貼；5分積分可搶高達¥70購物津貼。

3。天貓618超級紅包：

於5月29日至6月18日期間，只要進入淘寶香港Mid-Year Sale主會場網站，頁面會自動彈出小視窗，讓你「立即拆紅包」。每天最多有3次抽獎機會，有機會獲得不同金額的天貓618超級紅包。

(淘寶截圖)

(淘寶截圖)

【 5月29日 至 6月7日 】

1。訂閱抽紅包

玩法：

於5月29日至6月7日期間，3次抽紅包的機會抽完後，點擊「領取 並在618當天提醒」，即為訂閱成功。

成功訂閱的用戶將在6月18日當天獲得額外的3次抽獎機會。淘寶將於6月18日當天通過手機淘寶通知用戶，用戶手機淘寶進入會淘寶主場後，即可獲額外3次抽紅包的機會。訂閱後，成功抽到最高618元的紅包機率會更大！

【 6月8日 至 6月17日 】

1。累積簽到，更大機會抽中618元大紅包

玩法：

於6月8日至6月17日期間，只要進入淘寶香港Mid-Year Sale主會場網站後，參與一次抽紅包，即為成功簽到。抽取3次後，可查看簽到活動期間累積的簽到日數。

在簽到活動期間，累積簽到日數3天、7天和10天，分別有不同的禮品等級，禮品等級愈高，多中紅包的機率會愈大。

只要於6月18日當天進入淘寶香港Mid-Year Sale主會場網站，則可抽到簽到禮包。簽到禮包內隨機有1-3個抽獎機會，最多可以中3個紅包。累積簽到3天及以上，成功抽到最高618元的紅包機率會更大！

【 5月29日 至 6月7日 ｜ 6月8日 至 6月18日 】

1。分享開寶箱 優惠齊齊享 ！

玩法：

主要分享開寶箱的時段有兩個，分別為5月29日至6月7日，及6月8日至6月18日。只要在網站內抽完紅包後，便可點擊「分享開寶箱」，把連結分享給朋友。

成功分享及邀請其他用戶打開淘寶手機APP, 分享者則可獲得一個寶箱。每成功邀請3個用戶打開淘寶手機APP, 即可額外多獲一個寶箱。

一共有兩個分享開寶箱的時段，每個時段的分享獎賞最多可獲8個寶箱。所以只要於兩個時段勤力分享連結給親朋戚友，即可一共獲得16個寶箱！

618淘寶節着數數之不盡！了解完以上玩法詳情後，立即登上淘寶香港Mid-Year Sale主會場網站，贏取各種優惠獎賞！記得所有均是限時活動，所以請即行動，萬勿錯過！