【網購攻略】美國街頭Casual Look 從一雙鞋開始

愈來愈多人追捧美國街頭Causal Look, 要成為這個潮流的尖端，首先你要有一雙似樣的鞋！工裝靴一定是不能錯過的必備Item，以下為你逐一介紹。

A. 皮革靴

手作皮靴絕對是美式街頭風必備單品，只要平日好好保養，它可以伴你一生，愈穿愈舒服，越舊越好看。而且在「養」的過程中它們能變幻出專屬你個人的紋路、色澤、磨痕，這一過程令人欲罷不能。

Redwing經典工裝靴

※Redwing應該不用多做介紹，美國百年老牌。每個美式街頭風愛好者的鞋櫃都該有一雙。

+ 2

日本制TMA1315傘兵靴

※日本殿堂級品牌The Real McCoy's 以二戰時期美軍官方標準製式軍備鞋。

Visvim GRIZZLY BOOTS HI-FOLK 18SS瑞典牛皮靴

※這個品牌是資深玩家心中聖物，真玩家的必入款式。

牛皮工裝大頭鞋 ¥339

※原創手作品牌，性價比不錯，入門者不妨試試。

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男裝馬丁靴 ¥599

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B. 帆布鞋

帆布鞋同樣襯出一身好look，且不易出錯。

焦糖餅乾帆布鞋 ¥159

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+ 3 + 2

C. 保養愛鞋必備產品

馬毛刷用來清理靴子上的灰塵，之後可用柔軟的布把靴子整體抹一遍，最後再上貂油。待鞋全乾後再上鞋油。

COLUMBUS 皮革護理保養貂油 ¥48

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希望你可以找到一雙心愛的鞋，襯出屬於你的獨特美式street style！

(產品資料以官方最新公佈為準)

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