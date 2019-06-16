【網購攻略】天貓超市全場免運費 精選五大必買超市貨品

618淘寶節，16號至18號天貓超市全場免運費，一齊睇吓有咩超市貨品需要趁住好時機入手！

1. 海底撈麻辣嫩牛懶人火鍋 ¥33.9

拎埋優惠券即減¥2，¥33.9即可享海底撈出品嘅懶人小火鍋！保質期9個月，快啲大量入貨，就算小毒毒打邊爐無人陪，都可以自己一個係屋企享受海底撈湯底嘅超正火鍋啦。

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2. 重慶紅薯粉即食桶裝130g 買3件平均一件 ¥7.5

精選薯仔絲﹑優質調味粉﹑花生﹑爆辣紅油，雖然聽落好肥仔，但係咁邪惡嘅先係人間美食！依家¥9.9一個，3件75折，只係平均¥7.5一個！Size細細地，邪惡宵夜首選。

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3. 螺霸王螺螄粉280g 6袋裝 ¥64.5

識食嘅肥仔一定會知道，螺螄粉真係愈臭愈好食！一打開個即食包裝，入面有滿滿嘅配料包，真係好滿足。一個人食緊嘅時候就會感受到鮮濃香辣紅油湯底﹑秘制酸竹筍﹑酥脆花生﹑鹵鵪鶉蛋，同香脆配菜嘅快感！𠵱啲絕對係旁人唔會體會到嘅感覺～

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4. 百草味Waffle手撕夾心麵包800g ¥22.9

𠵱Waffle夾心麵包做早餐簡直一流，夾心麵包內有軟綿綿嘅奶油，食落甜而不膩；鬆軟金黃色嘅麵包表層好有口感。仲可以放入焗爐焗一陣，即有外脆內軟嘅感覺～ 𠵱家618淘寶節只需¥22.9！(原價¥36.90)

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5. Tempo盒裝紙巾16盒 第二箱 ¥28.45

Tempo紙巾有幾緊韌相信大家都知，流感高峰期大家一定要注意身體！傷風感冒成日呻鼻涕，唔用啲靚紙巾點得，一陣個鼻哥仔又紅甩皮就唔好啦。一箱¥69.9，領取618淘寶節優惠券即可減¥5，再買第二件只需¥28.45！平咗半價有多。

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(產品資料以官方最新公佈為準)

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