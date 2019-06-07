【網購攻略】無氣泡不夏天，碳酸一夏輕鬆Get！

炎熱夏天，冰冰涼涼的氣泡飲料簡直就是最好的續命神器。看看市面上五花八門的各種含糖精、香精或其他添加劑的氣泡飲料，欸，不如自己來做？ ！

首先，我們需要自製一些蘇打水。目前市售的蘇打水機使用方法簡直不要太簡單：

1. 把需要加氣的礦泉水或者茶水直接倒入打氣瓶；

2. 將打氣瓶放入到已經安置好可替換的氣彈的蘇打水機器裡

3. 輕按打氣按鈕

真的是只需3s就能擁有一杯氣泡滿滿的自製蘇打水！

接下來，我們就來看看在家的一天自己能夠做哪些好味又好涼爽的氣泡飲品，同時推薦給大家一些好用的蘇打水機吧！

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早晨八點整

超提神起床式——蘇打美式咖啡

咖啡依賴患者絕對不能錯過這款，超醒腦又清涼的飲品。成分和製作過程都非常簡單：

- 1份espresso （約33ml-40ml）

- 1杯自製Soda水（份量因人而異）

- 少許冰塊

這份美飲只需要把espresso緩緩倒入已經放有少許冰塊的自製蘇打水杯中，即可把大腦瞬間叫醒，享受清涼！

午後三四點

Break時的新口味——檸檬蘇打烏龍飲

平日總會7-11歲手拿罐烏龍茶無負擔又解渴，其實在家的冷泡更過癮！製作方法如下：

- 1-2包黑烏龍茶包

- 1升礦泉水

- 1個新鮮檸檬

將黑烏龍茶包泡入礦泉水瓶後放入冰箱過夜，把泡好的烏龍茶放入蘇打水機製成蘇打烏龍茶，切片新鮮檸檬加入杯中，還可以放點新鮮薄荷作為點綴！

夜晚九點檔

微醺的清涼魔法——莫吉托

夏天的夜晚總是會長一點，一個人或者兩個人一起發發呆，聊天地時總會想喝點什麼，又不會覺得太負擔，這時，小清新莫吉托做法簡單不復雜，難道不是你最好的選擇嗎？製作方法如下：

- 白朗姆酒 30毫升

- 1份自製蘇打水（500毫升左右）

- 稀釋糖水 適量

- 冰塊 適量

- 青檸 小半顆

- 薄荷葉 適量

把薄荷葉摘好放入杯中，用勺子搗出香氣，將青檸置入杯中，用勺按壓出汁，不要按到皮否則會苦！白朗姆酒30毫升和稀釋糖水適量進行攪拌，在加入自製的Soda水直到口味達到酸甜平衡後，往杯中加滿冰塊即可。

忙碌的一天下來有了蘇打水的作伴，氣泡不斷向上充斥著無聊的、美妙的、驚喜的每一秒，度過長夏好像也沒有那麼困難了呢！喜歡蘇打水飲品的你，不如家中常備蘇打水機一隻喔！

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（產品資料以官方最新公佈為準）