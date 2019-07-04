蒟蒻可以減肥？入手100%水果原汁蒟蒻果凍！

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夏天已入，沒有任何小仙女願意入口再多一丁點兒的卡路里，對待布料的態度同樣被套用來對待熱量：能省則省，然而最好能有不長肉的零食來滿足貪嘴時刻。

近兩年，在各大零食排行榜爆受美人們歡迎品種中——蒟蒻果凍，毫無負擔又飽腹的低熱量零食，始終居於高位的原因很簡單：好吃不肥。

為滿足各種口味需求，各大品牌也都在嘗試如何將健康和美味有機結合。除了蒟蒻意粉等方便主食，最常見也更受歡迎的是注入各種水果果汁口味的蒟蒻果凍，包含檸檬、橙子、白桃、草莓、葡萄、菠蘿、西柚等等多種豐富口感，配上方便獨立的小包裝，輕輕鬆鬆滿足今夏的口腹之欲。

有人分享，一袋120g的蒟蒻果凍可以維持3 -4小時的飽腹感！冰過之後更好吃！美味顏值高、不胖又清爽——今夏最佳小零食非它莫屬！

(產品資料以最新官方發佈為準)

(文章純屬作者個人意見，不代表香港01立場。)