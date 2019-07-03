永不過時的波點連身裙 小清新少女必看！

撰文：Ziyi
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波點pattern的連身裙永遠不會過時，明星紅人都總穿不膩。今天就來為大家推介一下有甚麼好看的波點連身裙吧！
波點pattern的連身裙永遠不會過時，明星紅人都總穿不膩。今天就來為大家推介一下有甚麼好看的波點連身裙吧！
經典色：黑白
最好穿的是黑白波點，優雅大方，給人的感覺很安靜，日常或上班都滿足。
鏤空波點連身裙 ¥268
ChiY黑白波點雪紡連身裙 ¥266
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寬鬆七分袖蠶絲波點連身裙 ¥662
經典色：藍
藏藍的波點也很經典，與黑色波點類似，氣質優雅。
班曉雪結構波點連衣裙 ¥2148
EELMOOR 藍色波點連身裙 ¥299
長袖百褶雪紡裙波點中長裙 ¥398
經典色：大紅
大紅色波點活力張揚，上鏡滿分。
真絲波點連身裙 ¥2980
復古港風性感波點連身裙 ¥163.9
經典色：棕紅
如果覺得大紅白波點太張揚，棕色或者紅色與波點的組合也很有女人味。
《風雨俏佳人》中朱莉亞·羅伯茨的這件棕色波點裙是熒幕史上的着裝經典，Burberry今年秀場也除了大地色系的波點背心連衣裙。
復古茶歇裙高腰法式桔梗裙 領券價¥309
ELLEMOOR 棕色復古連身裙 ¥299
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文藝波點亞麻無袖長款真絲麻連身裙 ¥568
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綠色，黃色的波點裙也強烈推薦，俏皮年輕。
Mincheese 波點連身裙 ¥198
女裝綠色波點裙子 ¥389
(產品資料以最新官方發佈為準)