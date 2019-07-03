永不過時的波點連身裙 小清新少女必看！

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波點pattern的連身裙永遠不會過時，明星紅人都總穿不膩。今天就來為大家推介一下有甚麼好看的波點連身裙吧！

波點pattern的連身裙永遠不會過時，明星紅人都總穿不膩。今天就來為大家推介一下有甚麼好看的波點連身裙吧！

經典色：黑白

最好穿的是黑白波點，優雅大方，給人的感覺很安靜，日常或上班都滿足。

鏤空波點連身裙 ¥268

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ChiY黑白波點雪紡連身裙 ¥266

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寬鬆七分袖蠶絲波點連身裙 ¥662

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經典色：藍

藏藍的波點也很經典，與黑色波點類似，氣質優雅。

班曉雪結構波點連衣裙 ¥2148

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EELMOOR 藍色波點連身裙 ¥299

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長袖百褶雪紡裙波點中長裙 ¥398

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經典色：大紅

大紅色波點活力張揚，上鏡滿分。

真絲波點連身裙 ¥2980

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復古港風性感波點連身裙 ¥163.9

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經典色：棕紅

如果覺得大紅白波點太張揚，棕色或者紅色與波點的組合也很有女人味。

《風雨俏佳人》中朱莉亞·羅伯茨的這件棕色波點裙是熒幕史上的着裝經典，Burberry今年秀場也除了大地色系的波點背心連衣裙。

復古茶歇裙高腰法式桔梗裙 領券價¥309

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ELLEMOOR 棕色復古連身裙 ¥299

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文藝波點亞麻無袖長款真絲麻連身裙 ¥568

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+ 4 + 3 + 2

綠色，黃色的波點裙也強烈推薦，俏皮年輕。

Mincheese 波點連身裙 ¥198

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女裝綠色波點裙子 ¥389

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(產品資料以最新官方發佈為準)