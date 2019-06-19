【網購攻略】小資女必備精緻手袋 打造你的知性氣質

不論3歲定80歲，手袋對每一位女士來說都十分重要。剛過去的5月，英國網上平台LYST公布出2019的IT Bag。令人驚訝的是在榜上竟然找不到任何大牌子的蹤影，那證明大家開始重質不再重名氣。可是，隨著這些小眾品牌名氣升溫，價錢亦相對提升。一覽品牌的價錢目錄後，總找不到一個符合自己預算的手袋。但如果告訴你$400就能找到一個既獨特、質素又能媲美大品牌的手袋，你又會否相信嗎？

TREBLE Z

喜歡玩味重的你相信TREBLE Z的設計定能滿足你各方面的要求。設計師以各種幾何圖案為概念，配合切割等有趣意念，打造出不同形狀的手袋，相信總有一個合你心意。值得一提的是設計師特別設定的鮮艷色彩不但充滿夏日氣息，其用色有如大品牌的色系般獨特，既有著大牌風範，色調又容易配襯，相信不會有人猜到它的價值。

TREBLE 真皮圓形切口設計手袋 ¥569

>>按此購買<<

+ 3 + 2

TREBLE Z 真皮盒形設計單肩袋 ¥419.4

>>按此購買<<

TREBLE Z 真皮馬鞍包 ¥419.4

>>按此購買<<

+ 3 + 2

品牌TREBLE Z標誌性的手袋以半圓形為基礎，在弧邊切割造成平面，不但外觀有趣，更方便放在平面上。用色上，設計師大膽放棄黑色，改用灰綠色、朱紅色及粉紫色，充滿少女味。而在細節位上，更利用互補色系，讓設計更添精彩。

TREBLE Z 真皮半圓切口設計斜孭袋 ¥499

>>按此購買<<

+ 2

TREBLE Z 真皮半圓切口設計斜孭袋 ¥499

>>按此購買<<

+ 2

自Phoebe Philo離任CÉLINE創意總監一職後，恍如為時裝界帶來一股海嘯般的影響，不論是高級時裝界還是快時尚，都紛紛推出以簡約為主的設計系列，希望延續這位簡約女神的美學。不過自Daniel Lee 上任BOTTEGA VENETA 後，便立即向大家大派定心丸，其設計盡得師傅真傳，不過價格比CÉLINE 定得更高，讓預算有限的女生卻步。不要緊，除了玩味重的設計外，WARMSTUDIO亦為你帶來廉價的簡約風，與你重溫Phoebe Philo定立的每個簡約風規條。

WARMSTUDIO

WARMSTUDIO設計風格平實，配合多種色調，平日上班或放假都容易拼搭。用料上，設計師利用不同物料，例如珍珠或假毛等作點綴，即使你不喜歡浮誇的裝飾，亦能輕易拆卸，塑造屬於你的個人風格。從設計上看得出品牌用心留意與閱讀現時潮流，設計出貼心的細節位置，以廉價的價錢提供有如大品牌的質素。

WARMSTUDIO 奶茶棕色馬鞍包 ¥589

>>按此購買<<

WARMSTUDIO 小方型斜孭袋 ¥589

>>按此購買<<



+ 3 + 2

WARMSTUDIO 方型單肩斜孭袋 ¥588.9

>>按此購買<<

+ 2

WARMSTUDO眾多設計中，這款煙盒設計的手袋定必是最令人心醉的。其容量足夠平日所需，而設計亦備有可拆卸的鍊帶及假毛裝飾，讓你在不同場合時打造各種甜美造型。

WARMSTUDIO 迷你煙盒型真皮袋 ¥278.9起

>>按此購買<<

WARMSTUDIO 毛毛造型配件 ¥79起

>>按此購買<<

不知哪款手袋被你看中了？快點去選購心儀手袋，打造你的知性美，美美的渡過這個夏天。

(產品資料以官方最新公佈為準)