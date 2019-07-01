《 本週之最 》第一位： 家用小氣泡清潔儀 吸黑頭神器

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小編定時會同大家分享每週唔同嘅至抵買產品，務求大家可以喺最抵最好嘅時機買到性價比極高嘅產品，做個精明醒目嘅消費者。

本週之最 第一位： 家用小氣泡清潔儀吸黑頭神器

立即睇吓以下產品有幾抵買！

1. 家用小氣泡清潔儀吸黑頭神器 ¥289 (原價¥1200)

平時女仔定期去美容院護理皮膚都洗唔少錢，但係有冇諗過喺屋企都可以幫自己美容護膚？𠵱家只需¥289就可以做到！以超抵超親民嘅價錢，就可以將近期好紅好hit既家用小氣泡清潔儀吸黑頭神器帶返屋企！

𠵱部家用美容儀可以徹底吸出黑頭同油脂﹑去除死皮﹑吸出化妝殘留物，從而幫你提亮膚色﹑深層清潔，做到收縮毛孔嘅效果。

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一機兩用的小氣泡清潔儀使用說明：

使用流程納米級霧化噴槍：

1. 清潔面部

2. 可用毛巾熱敷，或洗澡之後使用，令毛孔打開

3. 把溶液放在溶液杯，啟動儀器後用吸筆清潔皮膚

4. 在注氧槍注入一些爽膚水或者精華稀釋，給皮膚補水，再按摩吸收

5. 最後可敷面膜或面霜鎖水

小氣泡：

1. 清潔面部後，用熱毛巾敷鼻子部位5-10分鐘，使毛孔充分擴張

2. 將黑頭導出液浸濕化妝棉，稍微瀝乾後敷到鼻子T字區

3. 等待5-10分鐘左右取下化妝棉

4. 使用小氣泡儀器反復在需要護理的地方使用

5. 把毛孔中的黑頭和雜質吸出來後，使用適量毛孔收縮精華，讓毛孔收緊避免灰塵雜物進入

家用小氣泡清潔儀吸黑頭神器原價¥1200，𠵱家促銷價只需¥289！！！平咗接近成千蚊！仲心大心細嘅你，用幾百蚊買番屋企試下用都好啊，一定冇蝕抵！

2. 日本愛麗思IRIS家用床上除蟎儀 ¥399 (原價¥498)

千其唔好睇少屋企嘅塵蟎！好有可能佢哋就係導致各種過敏症狀嘅致敏源。特別係平日我哋皮膚經常直接接觸到嘅床舖，一定要經常替換床單之餘，仲要徹底殺死所有塵蟎！

日本愛麗思IRIS除蟎儀除塵率可達98%以上，利用溫風效果對被褥進行加熱，有效抑制蟎蟲繁殖。而且可以調節嘅角度好廣，可以輕鬆清理平日難以打掃嘅死角同罅隙。享有一年保養，如果一年內電器出現任何質量問題可以直接換新！

日本愛麗思IRIS除蟎儀原價¥498，𠵱家店舖優惠做緊每滿¥498即減¥49，再按此連結立即領取現金券即減¥60，到手價只需¥399！

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3. invitop迷你靜音防潮抽濕機 ¥169 (原價¥199)

夏天成日落雨，屋企潮濕問題嚴重，所以屋企一定少不了一部強勁嘅抽濕機！invitop抽濕機操作簡單，只需要一鍵撳電源開關，就可以開始抽濕，除濕量一天可達致300ml。靜音設計，夜晚開住瞓覺都冇問題！

售後服務完善，7日內發現唔啱用的話都可以選擇退換；30日內有質量問題亦可以包郵退換。享有兩年保養，如果兩年內抽濕機出現任何質量問題可以直接換新！

𠵱家促銷優惠¥169(原價¥199)！

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4. AnchorChef迷你抽真空機收納神器 ¥163 (原價¥198)

去旅行緊係想用一個行李箱裝到愈多嘢愈好，但往往都係唔夠位放，或者旅行時shopping買嘢買到爆篋！𠵱個時候你需要一個抽真空機收納神器，將所有衣物抽空收納好，善用行李箱嘅每一寸空間。

AnchorChef迷你抽真空機收納神器唔單止可以用嚟收納衣物，仲可以將平日要放入雪櫃冰鮮嘅食物糾收放好，真空保鮮，令食物可以放得更長時間都唔會變壞。升級版旅行套裝包括：迷你真空機一個﹑小食品真空袋5個﹑大中小旅行壓縮袋各一個﹑加大旅行壓縮袋一個。

以前冇抽真空機嘅話好麻煩，將衣物塞哂入袋之餘仲要用吸塵機吸走入面嘅空氣。𠵱家有咗AnchorChef迷你抽真空機就可以方便得多！

滿¥128即減¥5，到手價只需¥163！香港仲有倉庫可以直接發貨，可以聯絡客服咨詢相關詳情。

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5. USB智能充電精準測脂體重秤 ¥69 (原價¥99)

𠵱個體重秤利用USB充電，超級方便。更厲害之處就係佢嘅精準度，足足有59項數據分析提供，方便你去分析自己嘅身體，從而計劃合適嘅減肥大計。

監測數據例如有：基礎代謝﹑肌肉量﹑去脂體重﹑皮下脂肪率﹑骨量﹑蛋白率等等，你仲可以睇到健康範圍係幾多，等你去深度分析。可以透過藍牙連接手機APP，將數據一目了然，清楚自己嘅身體狀況。而且仲可以利用所有數據去制定運動飲食建議，完全係為減肥人士而設！

30日內發現唔啱用的話都可以選擇退換；享有長達10年保養，如果一年內電器出現任何質量問題可以直接換新！

立即按此連結領取現金券即減¥30，到手價只需¥69！

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記得每週留意住小昭定期為你介紹嘅至抵產品！咁就可以買得精明唔會中伏又慳得多啦～

(產品資料以官方最新發佈為準)