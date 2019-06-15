【網購攻略】家用美容法寶 女士居家美顏必備

女性大部份都貪靚，之不過每日放工又要做十幾個步驟潔面護膚，得閒又要約時間出去做美容，真係好麻煩！但有無諗過只要三樣法寶，係屋企美容都可以輕鬆、方便、快捷！

【618淘寶Mid-Year Sales】 限時優惠，超級紅包！立即按此連結挑選更多熱賣家用美容儀！

盛夏來臨，一眾女士都不約而同換上小背心配上牛仔短褲，咦！等等先，啲手毛腳毛，一個冬天就返晒黎，無理由要帶住佢地出街...... 以下法寶幫到你！

1. Ulike 冰點激光脫毛機

依部象牙白色嘅冰點激光脫毛機，設有5檔調節，同普通風筒差唔多大細。有別於普通脫毛機，新一代嘅冰點脫毛機附加1cm2同2cm2超小附屬頭，無論唇部，比堅尼位，每個角落都幫你仔細完成。

冰點激光脫毛機使用四面冰護，可立即舒緩因脫毛而產生的痕癢不適，而且最快只需要10分鐘就可以輕鬆清理毛毛！

由即日起至6月18日，拎齊購物津貼同優惠券就可以以¥1299(原價¥4999)帶返屋企！

留意返係得精緻版先配備超小附屬頭！

>>按此購買<<

+ 2

女士們日日化妝出門，或長期暴露臉部皮膚係空氣，空氣中嘅微粒就會積聚係皮膚到，就算搽幾多天價護膚品，但皮膚都吸收唔到，咁咪浪費！

2. MYONE去黑頭嫩膚機

平時用手﹑用黑頭貼都好，每次都會搞到個鼻紅晒！唔好再折磨自己個鼻啦，依一部MYONE吸黑頭嫩膚機，一手可握，唔好睇小佢咁細部，佢的確做到幫你深層去走晒啲黑頭！



傳統去黑頭方法就咁睇落會痴到好多黑頭走，但其實內裡仍然有殘留油脂粒，未係真正徹底清潔。而依部去黑頭機利用氣流產生嘅離心力，將黑頭吸出而不傷害皮膚。

+ 3 + 2

貼心為乾性、中性同油性肌膚嘅女士提供3種肌膚模式，另外附贈4款吸嘴頭，幫你針對處理面部不同位置嘅黑頭粉刺問題。使用去黑頭機前都要記得用暖毛巾熱敷，幫助毛孔擴張！完成之後都要用返收毛孔產品呀！

而且MYONE去黑頭嫩膚機使用USB接口充電，唔使要額外霸多一個插頭使用，極之慳地方！

由即日起至2019年6月18日，就可以用¥79.9(原價¥399)買到基礎版嘅MYONE去黑頭嫩膚機，而且額外升級更可獲贈去黑頭貼或去黑頭套裝！

>>按此購買<<

女性護膚要把握每分每秒，把握一個黃金美容睡眠時間係不可缺少，而一部美容儀就可以快速解決卸妝、保濕、護膚等繁複工序。

3. Notime四合一面部美容儀

如果仲心大心細諗緊買邊一款美容儀嘅你，可以一試美妝達人李佳琦都推介嘅Notime四合一面部美容儀。粉色機身嘅Notime美容儀，備有兩個按鍵分別切換三段力度和四種模式。

第一個模式 清潔煥膚︰將化妝棉夾喺美容儀，倒上平時用開嘅化妝水，再係臉部打圈，就可以將多餘殘留係皮膚嘅污糟嘢導出得一乾二淨。

第二個模式 光療嫩膚：當洗完面搽好爽膚水同乳液，就可以使用依個紅光模式幫助吸收，但記住當皮膚吸收晒後就OK唔好使用過長時間喇！

第三個模式 溫感提位：依一個模式可以配搭各自喜歡嘅面膜，配有紅光幫助吸收。用喺面頰位置仲可以有緊緻肌膚嘅效果！

第四個模式 眼部護理： 最後用埋心愛嘅眼部精華，幫助眼部周圍膚色提亮、緊緻提拉同減化細紋！

而且由即日起至6月18日，只需¥269(原價¥598)就可以買返屋企！

>>按此購買<<

+ 4 + 3 + 2

只要一機在手，係屋企美容都唔會再係一件難事！

(產品資料以官方最新公佈為準)

【618淘寶Mid-Year Sales】 限時優惠，超級紅包，立即按此連結去領取！