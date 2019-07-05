汽車用品推介 超抵超方便汽車專用吸塵器

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平日有揸車嘅朋友都知道一架車真係需要好多配置！今日就分享吓小編係淘寶搵到啲咩啱使嘅汽車用品啦！

1. AutoBot汽車專用吸塵器 領券價 ¥339 (原價¥499)

相信大家都會有𠵱個煩惱，就係車箱入面好多塵好污糟，但係清潔又好麻煩，因為車箱空間唔算大，罅隙又好多，好難徹底打掃乾淨！如果你都係惜車之人，咁𠵱個汽車專用吸塵器就啱晒你喇。

AutoBot汽車專用吸塵器可以無線使用，體積輕巧，金屬機身仲唔易損壞！有效吸走蟎蟲﹑微細灰塵﹑毛髮等等。如果平日你會帶狗狗坐車的話，咁就一定幫到你，輕鬆吸走寵物嘅毛毛。

唔好以為剩係可以係車度用，因為用佢打掃床單被鋪﹑sofa地墊都一樣可以！

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2. AutoBot汽車除異味空氣淨化器 領券價 ¥269 (原價¥499)

平日車入面長期密封空氣唔流通，車箱入面可能都會有異味。AutoBot汽車空氣淨化器可以幫你高效淨化車箱內空氣，特別係煙味﹑霧霾﹑甲醛等。有咗佢，平日揸車都可以保證自己吸到清新嘅空氣！如果有小朋友的話又可以好好保護佢哋嘅健康。

超級輕巧嘅AutoBot汽車空氣淨化器，除咗喺車用到之外，帶返office一樣冇問題！可以舒緩空氣唔流通嘅問題。原價要¥499，𠵱家只需¥269！

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3. 小米高清無線免安裝行車記錄儀 ¥199起 (原價¥ 528)

想安心揸車的話，一定要裝番個車cam！小米呢款車cam真係冇得頂，事關佢嘅功能好多，易用又方便，都只需¥199起！

1080P全高清，夜晚錄影一樣超高清冇問題。130°廣角，可以覆蓋整個車頭﹑遠外三條車道都冇問題。車輛啟動後就會自動循環錄影，記憶卡儲存量滿咗之後會自動覆蓋更早前的錄像。

可以語音控制，四句語音指令簡單操作：「我要拍照」﹑「我要錄像」「打開(或關閉)錄音」﹑「打開(或關閉)熱點(WIFI)」。

最方便就係可以利用手機APP連接車cam，即時查看拍攝畫面﹑查閱影像﹑下載短片。

快啲趁做緊優惠入手啦！原價係要¥528，𠵱家只需¥199！

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4. 汽車專用USB插頭充電器 領券價¥21.8起

如果平日做開柴可夫司機的你，相信𠵱個汽車專用USB插頭充電器一家好適合你嘅需要！車入面可能會唔夠USB位比各位朋友同鄉親父老﹑叔伯兄弟去叉電，買咗𠵱個USB插頭充電器返去，咁就可以多兩個位充電啦～

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(產品資料以最新官方發佈為準)