【網購攻略】給你一個乾淨清潔的家 無塵無菌無蚊無蟎蟲 無難度！

蟎蟲和蚊原來是人類最「親密共處」的動物？不想和這些傳播病菌的昆襪蟲共處一室？小編為你推介以下幾款清潔家居必備的小幫手，讓你徹底清潔家裡。

一點都沒有誇張，人體對蟎蟲的感染無免疫性，90%以上幼兒過敏性疾病﹑70%以上幼兒傳染性疾病，都與蟎蟲有關。

還有殺人於無形的蚊子，不但可以傳播瘧疾，還有可能傳播登革熱、寨卡、黃熱病等等。而且蚊子還有可能攜帶多種病原體，讓感染者在一次叮咬時，患上多種可怕的傳染病。

不想被昆蟲傷害自己和家人的健康，必須徹底清潔家居，杜絕所有蚊子和蟎蟲。

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1。家用智能光控滅蚊器

這光控滅蚊器能夠隨著光線的強弱自動開關，十分方便。看上去外形小巧，但它最大可控制範圍可達50平方米。它能模擬人體溫度散發的熱量，能進一步強化誘捕蚊子的能力。而且開啟後，燈管的表面會釋效二氧化碳，增加對蚊蟲誘捕的能力。

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2。無線強勁無刷手持吸塵器

無線無刷的手持吸塵器，無線十分方便在任何地方清潔，不論家中﹑車內﹑房間的角落，也能輕鬆地清理塵埃。它分四級精密蜂巢式過濾設計，讓塵埃垃圾不容易堵塞，耐用易清洗。

擁有流線型的管道，回旋氣流，容易分隔大顆的塵粒。

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3。Dibea 地貝無線手持吸塵器TT8Pro

小巧手持，車和家庭都可使用，深入每個清潔死角。0.5L大容量塵桶，一鍵輕壓倒塵設計，不髒手、不揚塵。而且成人身高配合加長杆，可到達3米高度，配合不同刷頭可以從牆角到窗簾都能輕鬆除塵。

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4。Dibea 地貝紫外線除蟎儀

光靠吸的話很難清理依附著纖維的蟎蟲，這個除蟎儀能使用高頻振動拍打床舖﹑沙發等地方，讓蟎蟲無所遁形。環形設計的刷毛可環繞清掃，不會使粉塵飛揚。還有紫外線二次清潔，從根源上殺滅有害細菌微生物。

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5。Hoover 家用洗地機

美式的外觀設計，內裡設計十分精巧省水。只需500ml,一瓶礦泉水的容量，便可輕鬆清洗約120平方米的地方。只需500ml一瓶礦泉水的容量，便可輕鬆清洗高達120平方米的地表面積；獨有乾燥模式，無殘留水污。雙水缸分離淨水污水，無二次污染更健康。

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6。倍思小恒星滅蚊燈

多少次我們看著蚊子被蚊香熏得暈暈乎乎旋轉下落，然後搖搖頭又繼續振翅高飛，這次蚊子再也逃不脫！這滅蚊燈帶有仿人體氣味的揮發液，還能仿體溫發熱，雙重誘餌吸引蚊子。七葉旋渦物理陷阱強力，確保蚊蠅無法逃逸。無毒害氣體，可安心使用。

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不想和蟎蟲、細菌、細菌、灰塵同處一室？想維護家裡小孩、老人以及過敏患者的健康？以上產品家裡必備。

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