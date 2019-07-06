歐遊必備單品！減省行李空間、舒服坐長途機

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暑假又到了，絕對是一眾學生出遊的好時機。既然有一個悠長假期，當然是要把假期善用，去地球另一邊的歐洲啦。每次旅遊都會買一堆手信或是當地的土產回港，又要帶上不同的衣服鞋履穿搭配合當地的風景，絕對需要好好減省行李的空間！女生的化妝品和護膚品都是一大堆瓶瓶罐罐，該怎樣少帶一點呢？長途機即使是直航都要十多小時，坐著不能動實在是腳都麻了，但是又負擔不到坐商務艙，要如何可以舒服的過這十多小時呢？現在小編一一告訴大家，下一次出遠門就能有充分準備，當一個旅遊達人囉。

1. 利用三合一瓶子，減少帶一瓶瓶的護膚品 ¥34.5

女生要好好保養皮膚，特別在旅途上要拍美照就更加不能馬虎。可是一瓶瓶的化妝水、乳液、精華等等，實在太佔空間了！帶著一整瓶又用不著，卻又佔上了行李的重量‥‥‥ 現在可以透過購入一些三合一的收納小瓶子，讓一眾愛美的女生不用擔心行李空間和超重，又能帶上需要的護膚品隨行，那就可以整個旅程保持美美的～

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2. 趴睡神器！長途旅行枕 ¥47.25起

整理好行李就要想想如何打發漫長的機程。雖然飛機上可以看電影，但總不能看個十多小時啊。而且在飛機上好好休息才能下飛機後直接跑景點！但是怎麼睡也睡不好，小編現在推介一個可以在飛機趴睡的睡眠神器！只要抱著這個枕頭就能趴在枕頭上，不再怕趴在摺枱上睡到腿都麻了。

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3. 旅行用折疊式熱水壺 ¥169

早一陣子有酒店從業員分享曾經看過客人在房間裡使用酒店提供的熱水壺浸內衣褲，嚇得大家都不敢再用酒店的加熱水壺了。可是歐洲人多喜歡吃麵包，外出吃飯又實在不太划算，有時候想在酒店吃杯麵該怎麼辦呢？其實可以購入一個折疊式的熱水壺，那就既不用擔心衛生問題，又可以省錢，省下的錢就能夠吃一頓更值得坐下來品嚐的歐洲美食啦。

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4. 美國NIID防盜收納斜背包 ¥179

常常聽說歐洲的治安不是處處都好，去旅行的確要小心扒手，不見了護照證件的話就太麻煩了。為了安全起見，使用一些較貼身、而且有拉鍊的袋子會比較安心。這個防盜斜背包男生用十分合適，而且容量非常大，可以放下一個長錢包、一個散紙包、iPad、外置充電器等等。這個背包更是採用防水面料，即使下雨也不用怕弄濕裡面的電子產品啦～

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看完這些推薦產品之後，相信大家都可以成為旅遊收納達人了！快點把全部都買回來，輕鬆享受歐遊吧。

(產品資料以最新官方發佈為準)

(文章純屬作者個人意見，不代表香港01立場。)