【網購攻略】貼心運動裝備推介 夏天戶外運動注意事項你要知

好多人都喜歡到室外跑步，不管四季。養成跑步的習慣為身體帶來很多好處，但同時也會帶來一些風險，例如運動損傷、惡劣天氣，又或者路上的交通安全問題等。以下的裝備能讓你健康運動之餘亦能好好保護自己！

今天就和大家分享一些跑步時應該使用的產品，獻給所有愛跑步的人！

No.1 運動損傷

當你跑動時，下半身承受比較大的壓力，跑步膝、跟腱炎等是跑步者最常遇到的運動傷害。要減輕此類損傷，一方面是要挑選合適的鞋襪，另一方面在跑後也需要一些輔助設備讓肌肉在運動後得已緩解。

美國HOTSUIT透氣網面輕跑鞋 ¥ 498

特有的後跟部位彈性帶設計，增強後跟的支撐包裹作用。這種設計可以保護後跟及至小腿的肌肉在跑步時承受的衝擊力，為跑者保駕護航。

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+ 3 + 2

ASICS男女款減震跑鞋 ¥ 309起

跑鞋的基本選擇原則是：舒適、透氣、輕薄，鞋底需要有支撐但不要過度支撐。這款跑鞋重量僅有260g，底部有良好承托力，厚薄適度腳感好，能減低震動帶來的傷害。鞋底還配有雙密度防傾斜裝置，對外翻型足的跑者起到更好穩定作用，減輕足部負擔。

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Maleroads專業馬拉松跑步襪 ¥ 9.9

真正的跑者對襪子的要求更加嚴謹，襪子緊貼著我們的皮膚，更能決定我們整體的跑步體驗。一雙適合的襪能為你提供更好的保護和支撐。這雙襪子採用加強防滑橡筋，自由收縮貼合腳面，保證運動時足弓不移位，收緊保護。耐磨舒適，乾爽透氣，短款設計更適合夏季。

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ELEFT 4D軟底運動吸汗運動鞋墊 ¥ 39

通過形象化的雞蛋落地實驗，充分驗證了此款鞋墊的防震效果。符合人體工學的足弓曲線設計，更為腳部提供了足弓支撐。

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美國Profoot透氣防震加厚足弓支撐鞋墊 ¥ 139

這款鞋墊經過臨床驗證，可以緩解膝蓋、腿部、背部疼痛。 它對腳掌、足弓、腳背有著三重保護。適合腳部或腿部疼痛的人士。

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FWAY肌肉放鬆浮點按摩滾軸柱 ¥36起

為了減輕損傷，跑步後可以進行適當按摩，鬆弛肌肉筋膜，還能幫助增加肌肉彈性。比起用手掌，一個按摩滾軸柱更能讓你按得舒服。此款滾軸柱採用環保無味的材料製成，軟硬適中，配合實用的六角浮點，讓身體全面舒展。

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No.2 對抗天氣

戶外跑步，能呼吸新鮮空氣，但天氣經常變幻莫測，雨水、冷空氣、紫外線……天氣惡劣卻不想放棄戶外跑步時，用什麼來保護我們的身體？

SDONY夏季超薄透氣防紫外線防曬服 ¥ 66

輕薄易攜，採用防曬遮光科技質地，有效阻擋紫外線的入侵。防水表層，連帽設計，透氣材質，能應對不同天氣。

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+ 4 + 3 + 2

AONIJIE馬拉松越野跑太陽帽 ¥ 49起

跑步中因暴晒造成的皮膚損傷，嚴重可能會引起皮膚泛紅及脫皮！所以防曬一定不能少。防曬帽是物理防曬的好道具，夏季建議大家跑步時選擇空頂帽，因為普通封閉頂部的帽子，會阻礙頭頂毛囊的正常呼吸。

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+ 2

Oyea 運動眼鏡 ¥ 179

在戶外運動過程中，你的眼睛也需要保護。 9層過濾強化的偏光太陽鏡，防紫外線的同時視野仍然清晰。防滑、鼻托、多點穩固設計，即便疾速奔跑也可與面部緊密貼合不會飛脫，總重量僅30g左右！

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No.3 人身安全

很多人會喜歡夜跑，那就難免遇到道路照明條件不好的情況，在夜跑過程中，請一定要讓過路汽車和行人能輕易發現你的存在，保護自己的安全非常重要。

Kirsting LED閃光夜跑燈 ¥59

LED夜跑燈，最遠5公里外可見；高透光鏡面，270°視野無死角；IPX8級防水，無懼風雨；300小時續航的大容量電池，讓你想跑多久都沒問題。

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緊身跑步套裝 ¥ 59起

緊身跑步套裝有明顯的夜視反光條，晨跑、夜跑都很適合；人體工程學立體剪裁，無內骨縫合設計，極速排濕吸汗。

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SUNREI輕量戶外LED頭燈 ¥ 136

可自由調節7種強度的燈光模式。普通跑步時，照明範圍可調整從最長的70米照明，到最短的7米，適合不同跑步地形。若途中遇到任何突發事故，需緊急求援時，頭燈能支撐50小時，適合一些玩越野跑的人士。

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No.4 輔助設備

如有一些特別需要的人，例如需要帶眼鏡的人士，一些小物件可以讓你的跑得更順暢。

Blokan運動防滑固定眼鏡帶 ¥ 13

近視的人跑步常遇到的情況就是，汗水經常令眼鏡不停的往下滑，常要跑一會兒就要扶一下眼鏡。這款眼鏡防滑固定帶能為您解決這個問題。利用環保矽膠製造，具備鬆緊調節，不會勒得太緊，值得推薦。

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輕便運動夜光腰包 ¥ 99

這個腰包相信可以方便很多人們，平日最麻煩的事惰就是出外跑步時總是沒有地方擺放手機﹑門匙等必須攜帶的物品。這個腰包不但好看，而且超級實用，水樽都可以放到！

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希望大家買好裝備，勤力運動之餘好好保護自己，過一個健康的夏天！

(產品資料以官方最新公佈為準)

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