《本週之最》 第一位： 筋膜肌肉放鬆電動按摩槍

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小編定時會同大家分享每週唔同嘅至抵買產品，務求大家可以喺最抵最好嘅時機買到性價比極高嘅產品，做個精明醒目嘅消費者。

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本週之最 第１位： 筋膜肌肉放鬆電動按摩槍

立即睇吓以下產品有幾抵買！

本週之最： 筋膜肌肉放鬆電動按摩槍 震撼價¥168起 (原價¥4299)

長時間喺辦公室工作，日日對住部電腦坐足全日，都一定成日肩頸膀痛，而有做開運動嘅都一定試過肌肉疲勞，酸痛感覺去到第二日都揮之不去。𠵱家可以唔使再擔心呢個問題喇！因為只需要用震撼價¥168就可以帶德國品牌筋膜肌肉放鬆電動按摩槍返屋企，幫你肌肉放鬆﹑按摩﹑塑型，甚至可以幫你減脂！無論你有肌肉僵硬﹑肩椎勞損﹑腰酸背痛，定係單純的肥！𠵱個按摩槍都可以照顧到你嘅需要！

梵歌納筋膜肌肉放鬆電動按摩槍可選至尊款，9800轉數，包含6個按摩頭，照顧不同肌肉部位嘅需要。

不同形狀按摩頭及其針對部位：

大號頭形按摩頭：胸肌

小號頭形按摩頭：手臂﹑大腿﹑小腿

U形按摩頭：肩頸﹑脊椎﹑跟腱

鏟型按摩頭：腹肌線條塑造及放鬆

平形按摩頭：腰背

錐形按摩頭：穴位﹑筋絡﹑關節﹑手拳﹑足底

按摩槍嘅純物理高頻振動更可以幫助快速燃燒脂肪，幫助女士們瘦手臂﹑腿﹑腰腹等地方。德國品牌，有品質保證，而且價錢吸引！𠵱家仲可以領取¥100優惠券，到手價只需 ¥168（原價¥4299）！！！如果係香港買的話，大約都要$900，所以𠵱家呢個優惠真係超級抵！唔好諗喇，快啲帶佢返屋企慰勞一吓自己啦！

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+ 3 + 2

第２位：山本SB-D16家用五代空氣炸鍋 震撼價¥199 (原價¥1688)

今次你一定唔可以錯過山本SB-D16空氣炸鍋！原價要接近成二千蚊，但係趁住本週優惠，你只需要畀¥199！就可以得到一個可以煮到9萬幾種菜式嘅空氣炸鍋！

無論想燒烤﹑煎炸﹑烘焙，定係甜品，都一樣整到！仲要完全唔使用油，成就健康美食。

空氣炸鍋嘅原理就係，通過頂部同鍋底嘅發熱裝置，快速加熱鍋入面嘅空氣。係大功率嘅風扇作用下，急速循環鍋內熱氣，快速地加熱同脆化食物。所以唔使用油，就可以炸到各種美食。

最犀利就係佢整埋蛋糕都無問題！可以處理蛋糕液體，放入炸籃入面，用200℃焗，只需15分鐘！軟綿綿嘅蛋糕就食得喇！

原價¥1688，優惠價¥298，現即下單仲可以享受店舖優惠即減¥39，然後再按此連結就可以立即領取現金券再減¥60！所以到手價只需¥199咋！如果要喺香港買，水貨價都起碼要三﹑四舊水，𠵱家真係抵到爛唔買就走寶喇！！

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+ 2

第３位：山本SB-D18家用五代空氣炸鍋 震撼價¥228 (原價¥1988)

如果你嫌棄山本SB-D16嘅空氣炸鍋容量太細(只有3.5L)，咁你就可以考慮買山本SB-D18喇！容量有4.5之大，可以不用一滴油製作各種美食，例如烤鴨﹑烤栗子﹑粟米﹑煎魚﹑煎魷魚等等，一樣冇難度！

另外除咗可以焗蛋糕之餘，仲可以整冬甩﹑牛角包﹑多士﹑pizza﹑蛋撻都得！產品說明仲有詳情嘅烹飪時間建議㗎！所以唔使驚買咗返去唔識用啦～

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+ 3 + 2

第４位：英國百靈牌Braun全身IPL脈衝光脫毛儀BD5001 震撼價 ¥2199 (原價 ¥ 5999)

夏天一到，女士們真係忙到唞唔到氣，事關除咗減肥之外，佢哋仲要處理身體嘅毛髮！腳毛手毛腋毛‥‥ 總之咩毛都唔想有！如果出去美容院做Laser，相信好多妹豬都會唔覺意就俾人劏咗一萬千‥‥ 所以小編教你，買部家用脈衝光脫毛儀自己脫乾淨啲毛再去個沙灘下海就最實際！好過去美容院剝光豬俾人睇蝕晒又尷尷尬尬‥‥

英國進口百靈牌BD5001脫毛儀，每次護理只需7分鐘，10個光強度可以自己調整，每秒80次自動識別膚色，自動微調光強，唔怕會灼傷皮膚引致疼痛！

光子作用可以長效抑制毛髮再生長，每週只需做1次，約4次之後毛髮就會明顯減少。脫毛儀可以輕鬆應用喺唔同身體部位，例如面部﹑比堅尼位置﹑大腿小腳﹑腋下，通通都冇問題。而且怕痛嘅妹豬們都可以放心，因為百靈牌BD5001脫毛儀採用嘅模式係超輕柔，可以做到接近完全唔痛嘅感覺！

自己喺屋企脫毛，好過出去畀一萬幾千人哋摸住你大脾幫你脫毛啦！而且奉勸各位妹豬唔好再自己用剃毛刀去剃毛喇，只會令毛髮愈來愈粗糙！

有天貓國際官方認證嘅Braun博朗海外旗艦店做緊促銷優惠，𠵱家只需震撼價 ¥2199(原價 ¥ 5999)就可以帶百靈牌BD5001脫毛儀返屋企喇～

如果喺7月8日至10日狂暑價期間買的話，只需¥1899！小編輕輕話你知，喺香港其他買的話最平都要$2699！所以趁住𠵱家淘寶狂暑季買一定係最抵買！

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+ 4 + 3 + 2

第５位：日本吉田湘靜音遙控電風扇 震撼價 ¥99 (原價¥129)

夏天要清涼！屋企一定唔少得一把風扇。但風扇要揀得好，先可以節能省電又舒服。日本吉田湘靜音遙控電風扇採用立體交換互式空氣循環，可以促進空氣流通。三個風速可以自由調節，感覺就好似自然風一樣舒服～

利用一把風扇仔可以平衝室內溫度，而且靜音不擾民，開住瞓覺都冇問題。最方便就係可以由6米遠紅外線搖控控制，啱晒懶人！風扇頭可以上下可以60°擺動，左右可以90°擺動，大方位送風，唔怕多人嘅時候有人吹唔到啦。

𠵱家送你¥30優惠券，一把精美方便實用遙控電風扇，到手價只需¥99！

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(產品資料以最新官方發佈為準)