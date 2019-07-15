《 裝館 》穿梭古着店 舒適地享受尋寶的快感

網購攻略 網購攻略

「上得快；跌得咁快」，不論是時裝界還是娛樂圈，都有很多例子證明這一句說法。快時尚店由千禧年開始在各地冒起，席捲全球。時至今日，有如便利商店般，總有一間在你附近。加上款式甚多，看得你眼花繚亂，令不少人都喜歡光顧他們。不過隨著年代變遷，二手市場比率逐漸增加，令快時尚屢次傳出生意慘淡的新聞。所以近年有小道消息指大家都熟悉的快時尚品牌H&M有機會踏入二手市場，希望能夠突破樽頸位。

在香港，相信有很多人對二手物早已不陌生，皆因屹立在油尖旺區的「美之」二手時裝店為對時裝頗有興趣的朋友們帶來很多美好回憶。雖然店舖並非全部售賣名牌產品，但果你能夠耐心尋找，定必會找到一些價廉物美的服飾或低價購入名牌古著。而尋找過程更相當刻骨銘心，每次拿起這些服飾，都一定會記得當時購買的過程，比購買全新的衣服更為有趣。

不過近期天氣炎熱，要走入滿滿衣服的店鋪中購物，定必會令大家卻步。那網上購物一定是不二之選，加上近期的特價潮，不如在網路上尋找一件令你愛不釋手的二手品。

【CHANEL PRE-OWNED】

top handle tote bag HK$29,373 原價HK$32,636

CHANEL在已去創意總監Karl Lagerfeld的帶領下成為每個少女的夢想。不過在品牌店舖中，卻找不到一個自己合適的設計。不妨考慮一下二手市場的CHANEL。撞袋機會率相對少，而且品質定必比現時成批處理的更好。

👉按此購買👈

【GUCCI PRE-OWNED】

Kelly Style flap bag HK$13,940 原價HK$15,489

古著中，GUCCI是最受歡迎的品牌。不能在香港或外地都能輕易尋找到他們的二手品。而質量亦不比新品差。

👉按此購買👈

【KENZO PRE-OWNED】

double breasted long coat HK$5,816 原價HK$3,490

我們的生活變得急促，對物質的要求更高。為滿足全球人口，很多品牌都不得不改變產品質量以及減省工序，讓每件產品可以更快交到顧客手中。相比70年代或更久的時代，款式的確多一點但品質卻不能相提並論。從前的KENZO未有一分花巧的圖案與色彩，只有體現女性線條美的結構性設計。

👉按此購買👈

【COMME DES GARÇONS PRE-OWNED】

contrast hem jacquard coat HK$7,477 原價HK$9,347

提及到設計師的裁剪，眾日本設計師當然是時裝界的佼佼者，先有大使級設計師川保久玲，再而來一個以夌格圖案設計手袋的三宅一生，都玩盡布料的特性，為時裝界帶來改變。COMME DES GARÇONS 的拼布長褸不但依舊合身，作為品牌愛好者用來收藏也不錯。

👉按此購買👈

【ISSEY MIYAKE PRE-OWNED】

draped blazer HK$4,966價原HK$3,228

三宅一生擅長重構布料，其男裝百褶系列HOMME PLISSE更做得有聲有色，成為日系時裝人必買品牌。不過古著店中的ISSEY MIYAKI上即使未見其特色細節，但依舊玩盡衣服的裁剪，以一幅布過做出兩層的領口設計，比市面上的西裝外套更為有趣。

👉按此購買👈

【YOHJI YAMAMOTO PRE-OWNED】

lightweight coat HK$3,734 原價HK$7,468

曾經在本地大型時裝品牌擔任設計師時，身邊的同事都偏愛穿YOHJI YAMAMOTO的設計。他的設計未有COMME DES GARÇONS的誇張，但細節上絕不遜色於他。同時在設計上總帶着一種說不出的憂鬱感覺。令穿著者更蘊藏着一種韻味。其副線Y's亦絕不簡單！

👉按此購買👈

【MOSCHINO PRE-OWNED】

map print blazer HK$3,491 原價HK$5,371

環顧地圖圖案的設計，相信大家都會記得曾經風靡一時的地圖袋。其圖案至今依舊是設計師最愛用的圖案，CÉLINE在2017年冬季系列中亦曾利用巴黎的圖案作為裙子的圖案，配合絲質設計更顯優雅。不過今次介紹的並非old CÉLINE，而是是來自MOSCHINO的地圖西裝外套。如同西部牛仔的地圖，將山脈及地理環境完完全全地於外套上展示。

👉按此購買👈

【JEAN PAUL GAULTIER PRE-OWNED】

funnel neck wrap coat HK$3,405 原價HK$4,256

黑色大衣是每個冬季不可或缺的單品。而來自設計大師Jean Paul Gaulier的設計更不可以缺少。在你看不到的位置加入貼心設計，讓每個人穿起來都更合身，打造完美比例。

👉按此購買👈

(產品資料以最新官方發佈為準)

(文章純屬作者個人意見，不代表香港01立場。)