Farfetch海外名牌網購平台 14日內免費退款小教學！

網購攻略 網購攻略

網購雖然真係好方便，但有陣時都會買到樣野返到嚟會貨不對辨，想退貨自己又冇經驗又唔知收啲咩手續費，結果咪由得件貨品放係到唔着唔用，咁咪嘥錢囉！唔怕今日有小編係到就教你點喺FARFETCH就做退貨啦！

FAEFETCH提供14日內免費退款服務，礙於物流關係小編都建議拆開包裹，發現有問題立即係7日內完成預約退貨流程。

首先同大家一齊睇退貨前要注意事項：

1. 購買嘅商品必須附有原本嘅吊牌！如果有額外防盜標簽更加唔可以拆，否則無法退貨。

2. 退貨時，必須用番原本產品嘅品牌包裝袋同紙箱包裹。

3. 貼身衣物如內衣、泳衣試穿都要着喺自身內衣褲外，FARFETCH不接受有污跡和已穿戴得貼身衣物退貨。

4. 絲襪就只接受未開封，以原包裝退回。

小編簡單兩句囊括以上：

如果要進行退貨所有曾經撕開打開嘅袋或盒，吊牌、單據都要必須保留！

之後就可以上番FARFETCH網頁！

1. 登入個人帳戶，點選帳戶名，再揀「My Orders & Returns」

2. 搵番你決定要退貨產品「Return Product」

3. 選擇退貨原因：件衫太大太細、品質問題等，你可以再添加仔細描述產品問題

4. 跟住揀選退貨方式，由於FARFETCH喺香港冇門市，所以只能選擇專人上門收件

5. 確認地址，收件數量同上門收件日期同時間，再點選「Countinue」

6. 之後會收到一封comfirmation email喺個人電子郵箱睇番

7. 再列印各一份嘅「Return label」同「Signed return invoice」，貼係寄黎嘅包裹外面

8. 然後就可以等到快遞公司上門檢查同收貨啦！

+ 7 + 6 + 5

大約一星期左右就會收到FARFETCH電郵通知已經收到退貨包裹，同退款通知！

額外提示：如果發現有其他唔明白嘅地方，記得搵返FARFETCH客服去幫你啦！

學識咗點樣退貨，下次買野都唔怕徙錢局住留起一啲唔啱用嘅野啦！

（以上資料，皆以官方網頁發佈為準）