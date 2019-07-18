網購外國名牌無難度 1分鐘Farfetch 教學（手機版）

成日都心思思買番一兩件名牌子嘅衫褲，又怕上網買會買到假貨，或者買到返黎又唔啱着！既然係咁不如就等小編教你用【手機版】FARFETCH 買衫又買鞋，來一個購物之旅！
FARFETCH 係一間囊括世界各地多達700間品牌嘅網上商店，所以大家較為熟悉嘅名牌子都可以喺呢到搵得到！
1. 下載FARFETCH App，開啟應用程式就會見到分別男女性導向嘅頁面，咁男朋友想買嘢俾女朋友就揀去SHOP WOMEN，然後可以自行決定要唔要接收FARFETCH 嘅通知！
2. 去到首頁畫面，可以先選擇右下角「Me」，設置返「My Location 」揀番香港地區，依個位置都可以改變推薦男性或女性商品
3. 然後你可以「Create Account」或者「sign in」方便自己無論喺網頁定手機都可以互通番購物資訊！記得mark好個登入資訊啊！
4. 之後就可以喺「Search」同「Designers 」搵自己心愛嘅產品，而且可以搵到之後可以畀個心心 Favourite 落去！
小編提提你：見到想買嘅產品可以畀個星星，加落去「Whishlist」，揀好之後就可以睇番心水產品
5. 點選產品就可以睇番產品大圖、產品細節同運輸細則，睇好之後就可以「Add to bag」
6. 決定好要買嘅產品之後，睇可以睇埋運費，大多數買一兩件產品都可免運費！
7. 跟住就「Proceed to checkout 」，填番收貨地址、收件人等資料，記得「Save and continue 」
8. 睇多次決定要買嘅產品，就可以「Save and continue 」去到付費位置喇！
小編提提你：手機應用程式付款可以選擇基本四個渠道：信用卡、PayPal、支付寶、微信支付，如果做用iOS 系統重可以使用Apple pay 俾錢！
9. 當你決定好付款方式，就可以「Place order 」完成付款程序！
10. 最後去番「Me」喺「Orders & Returns 」就可以睇番物流狀況同訂單詳情！
講咗咁耐小編都係要買多幾件衫換走啲舊衫！喺時候大買特買！
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