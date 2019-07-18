網購外國名牌無難度 1分鐘Farfetch 教學（手機版）

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成日都心思思買番一兩件名牌子嘅衫褲，又怕上網買會買到假貨，或者買到返黎又唔啱着！既然係咁不如就等小編教你用【手機版】FARFETCH 買衫又買鞋，來一個購物之旅！

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FARFETCH 係一間囊括世界各地多達700間品牌嘅網上商店，所以大家較為熟悉嘅名牌子都可以喺呢到搵得到！

1. 下載FARFETCH App，開啟應用程式就會見到分別男女性導向嘅頁面，咁男朋友想買嘢俾女朋友就揀去SHOP WOMEN，然後可以自行決定要唔要接收FARFETCH 嘅通知！

2. 去到首頁畫面，可以先選擇右下角「Me」，設置返「My Location 」揀番香港地區，依個位置都可以改變推薦男性或女性商品

3. 然後你可以「Create Account」或者「sign in」方便自己無論喺網頁定手機都可以互通番購物資訊！記得mark好個登入資訊啊！

4. 之後就可以喺「Search」同「Designers 」搵自己心愛嘅產品，而且可以搵到之後可以畀個心心 Favourite 落去！

小編提提你：見到想買嘅產品可以畀個星星，加落去「Whishlist」，揀好之後就可以睇番心水產品

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5. 點選產品就可以睇番產品大圖、產品細節同運輸細則，睇好之後就可以「Add to bag」

6. 決定好要買嘅產品之後，睇可以睇埋運費，大多數買一兩件產品都可免運費！

7. 跟住就「Proceed to checkout 」，填番收貨地址、收件人等資料，記得「Save and continue 」

8. 睇多次決定要買嘅產品，就可以「Save and continue 」去到付費位置喇！

小編提提你：手機應用程式付款可以選擇基本四個渠道：信用卡、PayPal、支付寶、微信支付，如果做用iOS 系統重可以使用Apple pay 俾錢！

9. 當你決定好付款方式，就可以「Place order 」完成付款程序！

10. 最後去番「Me」喺「Orders & Returns 」就可以睇番物流狀況同訂單詳情！

講咗咁耐小編都係要買多幾件衫換走啲舊衫！喺時候大買特買！

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