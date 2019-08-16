演唱會撲飛攻略 唔想助長黃牛捱炒價可以點做？

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2019 下半年演唱會多蘿蘿，先有女神 Kay，再黎就有軒仔，而時隔 6 年冇開演唱會嘅 Eason早前亦都宣布會喺年尾見大家，一眾樂迷真係又期待又怕受傷害，畢竟呢啲天皇天后嘅演唱會飛的確係爭崩頭都未必買到，如果唔想助長黃牛或者食炒價，咁就等小編過你幾招點搶正價飛啦！

1. 售票網買飛預先打定資料最穩陣

一般人買演唱會飛都會選擇經城市售票網、快達票或者其他網上購票平台，但由於同一時間有大量人潮湧入網站購票，成個買飛過程幾乎係分秒必爭，所以最好就喺買飛前先註冊成為該購票網站嘅會員，並預先打好買飛所需嘅資料，包括姓名、電郵、信用卡號碼、安全碼、有效日期等，咁搶飛時只要 copy and paste 就得喇，避免因為打錯或者要重新打過資料而浪費時間。

2. 留意信用卡優先購票

好多演唱會嘅主辦單位都會同唔同嘅銀行信用卡合作，畀客戶優先訂票。根據以往嘅例子，以下嘅信用卡都係多次提供過優先訂票嘅信用卡嚟，各位樂迷不妨考慮下申請定呢幾張卡：

小編提提你，今年年尾嘅陳奕迅嘅演唱會，優先訂飛信用卡就係東亞銀行信用卡！

3. 善用搶飛 app —— KKFly



如果網速唔夠人快，又冇相關嘅優信用卡，不如試下用搶飛 app KKFly。呢個手機 app 主要係介紹各種旅遊優惠，但同時都具備搶飛功能，機票同演唱會飛都有得搶，大家可以跟住以下步驟撲飛：

Step 1：下載 KKFly app，喺演唱會開賣前睇廣告儲掃把，掃把用嚟重新整理（F5）訂飛網頁（1掃把 = 自動重新整理500次）

Step 2：喺演唱會開賣時按 app 右上角嘅「搶飛」，然後選擇演唱會

Step 3：入到去之後，後睇到嘅如果唔係購票嘅頁面，就按右下角的機械人圖示

Step 4：再按自動重試，直至見到正式嘅購票頁面

想成功搶到飛嘅話，大家記得要預早熟習下 KKFly 嘅操作同登入定先喇！做足以上 3 招，成功搶到飛嘅機會即刻大大提升！

(產品資料以最新官方發佈為準)