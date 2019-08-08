香港國際機場網上商店 上網都可以買到免稅商品！

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出國旅遊係唔少香港人嘅共同嗜好，唔知大家係機場等待登機前又會做啲咩打發一下時間呢？除咗食飯填飽肚肚之外，有時間的話小編都會行下機場嘅免稅商店。唔講你地又知唔知道其實香港國際機場都有網上商店呢？今日就等小編同大家介紹一下啦！

香港國際機場網上商店（HKairport Shop)—顧名思義就係旅客們可以透過網上機埸購物平台，挑選心水貨品，於網上完成付款後再到機場提貨。為繁忙嘅都市人提供更輕鬆、更方便、更快捷嘅購物體驗。皆因只需要一個網站就可以睇哂所有貨品一覽，結帳時仲可以揀選提貨時間，最快落單後90分鐘就可以喺機場提貨啦！

點擊下圖即睇機場提貨點一覽:

HKairport Shop貨品種類繁多，無論係禮品手信、護膚彩妝、電子產品、時尚服飾、食品及酒類等等都可以買得到，全部貨品均有100%正貨保證。對於唔少遊客嚟講，香港國際機場免稅商店貨品嘅價格係十分吸引㗎，絕對係購物血拼嘅聖地之一。就連小紅書APP上都有人分享香港機場購物攻略，甚至上網Google一下都會揾到好多香港機場必買推薦文章。而且HKairport Shop接受多種結帳方式，例如VISA、萬事達（MasterCard）、銀聯（UnionPay）、支付寶（Alipay）及微信支付（WeChat Pay），遊客們都可以喺網上shopping啦！

然而，HKairport Shop對於小編個人而言用處就不大啦。雖然機場免稅商店有各式各樣專櫃品牌嘅彩妝護膚產品，睇到小編都覺得花多眼亂、心花怒放。但其實機場嘅彩妝護膚品同專櫃門市售賣嘅價錢都差唔多，更重要係為咗旅行時可以買多啲戰利品，小編就情願忍住手唔買，儲定彈藥去到旅行時先大買特買啦！

不過，HKairport Shop的而且確方便咗唔少訪港嘅遊客，可以趁搭車去機場離開香港前，爭取最後嘅時間同機會喺網上Shopping，實行最後衝刺！

優惠碼資訊(HKairport Shop截圖)

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(以上資料以官方最新發佈為準)