Clinique 官網限定套裝低至 67 折！零負擔打造水嫰亮澤肌！

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踏入炎夏，猛烈嘅陽光無處不在，女士們即使做好防曬，都未必能夠完全阻隔紫外線。想完美抵擋夏日帶嚟嘅美白與色斑問題，防曬之外同時亦要從護膚入手，皮膚科醫生品牌 Clinique 最近推出 8 月限定官網優惠，補濕同煥肌套裝低至 67 折，女士們仲唔快啲入手，雙管齊下打造水嫰亮澤肌！

Clinique官網限定套裝低至67折 (Clinique截圖)

1. 鮮榨維他命C+A煥膚療程套裝 HK$680（原價$910）

想擁有健康亮麗嘅肌膚，維他命係相當重要嘅元素，其中維他命 A 有助促使肌膚再生，達至緊緻、去皺嘅效果，維他命 C 就有助肌膚抵禦紫外線傷害、擊退黑斑，達至美白效果。呢個 Clinique 煥膚療程套裝就用咗醫學級嘅維他命 A 及 C，雙重出擊打造白滑無暇肌！

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2. 深層特效補濕雙效精華套裝 $755（原價$1125）

Clinique 嘅深層補濕套裝每年都高據 SOGO Thankful Week 熱賣產品嘅榜首，可以話係保濕界嘅皇牌產品嚟，使用後可以為肌膚 72 小時不停注水，想要水潤肌真係話都冇咁易！呢個套裝官網𠵱家做緊 67 折，800蚊唔使就入到手，好抵呀！

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另外喺官網購物滿 $780 即送皇牌產品套裝（不適用於8月官網限定套裝），套裝包括：96小時補濕凝珠眼部精華、72 小時自我修護水嫩補濕啫喱 75ml 以及皇牌禮品套裝。

姊妹們仲快啲上Clinique 官網入手，優惠做到 2019年8月31日11:59pm 咋！

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(產品及活動資料以官方最新發佈為準)