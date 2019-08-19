【ZALORA限時特價】使用HK01獨家優惠碼 即享8折選購心儀波鞋！

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總部位於新加坡的ZALORA，提供過百個本地及國際品牌，專攻年輕人學生哥市場，性價比較高！近排ZALORA不斷大減價，留意番好多貨品仲係減價完再有折上折優惠！有得用HK01優惠碼的話各位真係千祈唔好正價買，等佢𠵱家特價買就啱啱好。

今日小編有好嘢益你哋！因為我哋幫大家爭取到ZALORA x 香港01獨家優惠！用呢個優惠碼【01SNEAKERS】，即可享有8折！只要埋單時輸入就可以喇！限時由2019年8月19日起至8月31日11:59分，只有約兩個禮拜時間，事不宜遲立即選購貨品喇！

大部份ZALORA Sneaker Brands (Adidas, Converse, New Balance, Puma, Reebok, Superga, Under Armour, Vans, AKIII CLASSIC) 都可以用到呢個優惠碼。

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(以上資料以官方最新發佈為準)