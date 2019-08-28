828淘寶會員日 5大勁減必買家電精選推介！

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又到咗淘寶會員日喇！今次828有咩好家電抵買？小編精選咗5樣，立即話你知！今次仲會教埋大家用全新網購回贈平台「一網打盡」，經呢個平台買可以賺盡積分回贈換禮品！

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1. 山本無油多功能全自動空氣炸鍋 震撼價¥219 原價¥599

828淘寶會員日，你一定唔可以錯過山本空氣炸鍋！係香港坊間買都要四五百蚊，但係趁住828淘寶會員日入手，你只需要畀¥219！就可以得到一個可以煮到9萬幾種菜式嘅空氣炸鍋！

無論想燒烤﹑煎炸﹑烘焙，定係甜品，都一樣整到！仲要完全唔使用油，成就健康美食。

空氣炸鍋嘅原理就係，通過頂部同鍋底嘅發熱裝置，快速加熱鍋入面嘅空氣。係大功率嘅風扇作用下，急速循環鍋內熱氣，快速地加熱同脆化食物。所以唔使用油，就可以炸到各種美食。

最犀利就係佢整埋蛋糕都無問題！可以處理蛋糕液體，放入炸籃入面，用200℃焗，只需15分鐘！軟綿綿嘅蛋糕就食得喇！

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+ 5 + 4 + 3

2. Dibea地貝無線家用手持吸塵除蟎儀DW20 震撼價¥549 原價¥713

Dibea地貝DW200手持吸塵除蟎器，擁有分列式雙效刷頭，可以清潔不同地面。機身構造上，DW200採用流線風道設計，強大風力可以將灰塵吸得一乾二淨。多級旋風過濾，可以於過濾初期時物理隔離大部份垃圾，過濾乾淨，節省濾芯使吸塵器更耐用。

而且佢仲可以能變身成床褥清潔刷頭，高頻震動，可深層刮掃及強力勁吸床褥表面，可以吸出蟎蟲同花粉，令大家可以瞓得更舒適放心。可以替換長扁吸嘴，立即可以喺車箱入面使用。即使平日清潔唔到嘅罅隙，都可以一一靈活打掃乾淨！

原價¥713，現在828淘寶會員日只需¥549，現在購買均送電動床褥清潔刷﹑收納掛架﹑長扁吸嘴，及家具刷頭。

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+ 9 + 8 + 7

3. 小米4S 50英寸4K高清平板電視機 震撼價¥2199 原價¥5018

小米50英寸4K高清電視機支援香港電視頻道，仲配置4K HDR人工智能語音功能，只要撳住搖控器嘅語音鍵，講出指令，例如：「天氣怎樣？」﹑「想看劉德華的電影」，人工智能都可以幫你解決！

小米4S採用50英寸屏幕，並配合HDR顯示技術，擁有超高清畫質，令細節更清晰，畫面層次更豐富，視覺效果更震撼。畫質高清之餘，50英寸屏幕之大，讓視覺體驗更享受。

而且電視機仲配置高性能處理器，無論睇戲定打機，速度都一定夠快！趁住828淘寶會員日，畀兩千蚊買個電視機返去啦！用嚟當電腦mon做嘢打機都得！到手價¥2199，仲唔使畀一蚊運費！



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+ 4 + 3 + 2

4. 小米靜音萬向輪拉桿行李箱 震撼價¥298起 原價¥329

小米靜音萬向輪拉桿行李箱採用三層復合抗壓結構，令行李箱嘅表面更加耐用，不易磨損。而且物料設計輕盈，具出色的回彈性，在托運時即使遭受外部壓力，都唔容易變形。行李箱嘅拉桿有四個高度調節，輪座設計結構令行李箱可以360°拉動，拉起上嚟好方便。

有20寸﹑24寸，同28寸；灰﹑白﹑藍﹑黑﹑紅，五隻顏色選擇。而且行李箱入面嘅分類收納袋設計超級細心，每個獨立收納袋可以分類放唔同物品，例如叉電器﹑鎖匙﹑手提電腦等等。

三百蚊買個行李箱真係幾抵！而且佢勝在夠晒硬正，寄倉落機俾人掟嚟掟去都唔使怕會爛會心痛！

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+ 2

5. 小米小白智能1080P高清監控攝像機 震撼價¥189 原價¥510

𠵱家愈來愈多人會喺屋企裝閉路電視，想確保小朋友喺屋企俾其他人照顧的話都可以好安全放心，又或者有養寵物嘅朋友出外時都可以周不時透過手機即時睇到屋內情況，以防有任何突發事情。

想平平哋買部試吓，小米小白智能1080P高清監控攝像機就好適合喇，價錢親民之餘又易用。佢哋size就同以前我哋用嚟視像通話嘅「眼仔」差不多大，可以擺喺屋企嘅角落。有高清360°視角，畀你全景看謢屋內實況。而且利用H.265，讓即時監控嘅視像更流暢清晰，唔會lag機。仲可以多倍速回放錄像，有咩事用起上嚟都好方便。

最犀利就係佢雙向語音嘅功能，畀你可以透過屋企即使身在外面都可以即時同屋內嘅對象對話，一物二用，變成即時視像通話，超方便！買番個返嚟看門口都好！

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+ 3 + 2

𠵱家買以上所有產品全部都免運費！！而且如果產品唔啱的話仲有有香港退貨點，絕對有淘寶官方品質保證。記住去會員日會場領優惠券吖！撳入會場連結之後最上面睇「會員日優惠券」就有㗎喇！

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(產品及活動資料以官方最新發佈為準)