打機睇戲零殘影！淘寶曲面抵玩電腦Mon 會唔會比人劏？

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打機贏定輸，關鍵往往喺一瞬之間，尤其係玩開射擊遊戲嘅玩家，如果要快過對手取勝，除咗要有技巧同經驗，一個性能好嘅打機專用螢幕都唔少得！為咗滿足打機一族，好多電腦品牌都推出咗有弧度嘅曲面螢幕，小編今次就教你揀兼推薦你值得入手嘅曲面電腦螢幕啦！

揀曲面螢幕最緊要以下幾點：

- 刷新率（hz）：螢幕嘅刷新頻率，代表螢幕每秒鐘刷新畫面嘅次數，刷新率越高，螢幕畫面反應嘅速度就越快，遊戲中更容易瞄準物件，或者快速移動，同時眼睛都越唔容易會出現疲勞。

- 曲率：螢幕彎曲嘅幅度，常見嘅有1800R、3000R同14000R，其中數字係代表半徑（mm），半徑越細，彎曲幅度越大。注意曲面螢幕並唔係越彎越好，同時都要視乎螢幕嘅尺寸以及觀看嘅距離

- 解像度：螢幕畫質，一般以 Full HD（即 1,920 × 1,080 ）最常見，𠵱家好多螢幕更加支援2K, 4K等高畫質，畫質越高，畫面就越精緻細膩，但注意至少要32吋以上嘅螢幕先睇到2k以上嘅畫質

$2000 以下抵玩曲面螢幕推薦

AOC 32吋144hz 曲面螢幕 ¥1899（領券後 ¥1869）

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+ 3 + 2

- 144hz 刷新率

- 1700R 曲率

- 2K 高清畫質

- AMD Freesync 防畫面撕裂技術

- 2mm 窄螢幕邊框

- 自由切換 FPS/ RTS 等 6 種遊戲模式

AOC 曲面螢幕有144hz刷新率同2ms反應速度，加上AMD Freesync 防畫面撕裂技術，玩要求速度嘅遊戲時可以更快做出反應，而畫面仍然保持清晰，玩射擊遊戲時上膛同爆頭嘅準確度同樣都會有所提升。

安美特 32 吋 144HZ 曲面螢幕 ¥ 1099（領券後 ¥1079）

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+ 6 + 5 + 4

- 144hz 刷新率

- 1800R 曲率

- AMD Freesync 防畫面撕裂技術

- 2mm 窄螢幕邊框

- 內置喇叭

- 6.6 mm 超薄機身

安美特嘅曲面螢幕一樣有144hz刷新率同AMD Freesync 防畫面撕裂技術，適合各位打機一族之餘，戲迷都一樣啱，皆因呢款螢幕有內置嘅喇叭，而機身更加只係6.6mm超薄，加埋跟據人眼視角嘅弧型曲面設計，喺屋企都享受到被螢幕包圍嘅極佳視覺體驗！

數捷 32 吋 144HZ 曲面螢幕 ¥ 1159（領券後 ¥1099）

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+ 6 + 5 + 4

- 144hz 及 165hz 雙刷新率

- 1800R 曲率

- 2K 高清畫質

- 自由切換 FPS/ RTS 遊戲模式

- 一鍵切換 Game Plus 輔助瞄準

- 2mm 窄螢幕邊框

數捷曲面螢幕有雙模式曲面功能，玩家可以來回切換2K 95hz高清模式同1K 144hz 作戰模式，睇片打機兩用夠哂方便。打機方面就有一鍵切換 Game Plus 輔助瞄準，玩射擊遊戲時可以更加快速瞄準目標，以速度取勝！

各大廠商嘅 32 吋曲面螢幕往往都要 $5000 起跳，𠵱家 $2000 都唔使，而且功能齊全，打機一族仲唔快啲入手試試！



(產品資料以官方最新發佈為準)