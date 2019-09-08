一支地拖四種用法? 淘寶實用性極高懶人神器 慳錢慳力慳時間!

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「可以hea的話，不會郁！」香港人平時生活忙碌，返到屋企之後當然想有咁懶得咁懶，但求郁得越少越好，繼上次嘅智能家電之後，小編今次再為各位懶人一族挑選咗5種實用性極高嘅懶人神器，唔單止令到生活方便好多，有啲神器更加可以慳埋錢，一舉兩得！

1. 四合一懶人地拖 震撼價¥139 (原價¥399)

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相信有做開家務嘅朋友都知，拖地同吸塵一定係家務中最花時間同力氣嘅環節，如果各位懶人一族都有呢個煩惱，咁就要試試呢款四合一嘅懶人地拖喇！

一支地拖已經包含噴水地拖、吸塵器、掃地機同平板拖把四種功能，唔需要更換拖頭，掃地嘅時候同時將塵埃、垃圾同無法吸附嘅毛髮一齊吸走，同一時間亦都可以用埋地拖嘅噴水功能濕抹地板，咁樣一次過就可以做好乾濕清潔，以後拖起地嚟就做使再抹幾轉，非常慳力，亦都慳番要買唔同拖把嘅錢！



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2. 多功能懶人手機支架 ¥11.5 (原價¥15)

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懶人最鍾意就係攤喺床上煲劇碌手機，如果要將懶惰實行到底，就要連雙手都解放埋！

呢款懶人支架以鋁合金軟管製造，用嘅金屬物料媲美航天金屬材質，非常襟用，唔單止可以輕鬆扭曲成任何形狀同角度，更可以360度隨意旋轉，唔會斷裂或走位，牢牢咁將手機咁固定喺任何位置。最方便嘅係支架可以自由組裝，無論想延長縮短，定變做桌面支架都一樣冇問題，一物多用，非常實用！

3. 懶人豆袋梳化 震撼價¥239 (原價¥556)

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作為一個懶人，最常逗留嘅地方除咗床就必定係梳化，攤落一張舒適嘅梳化簡直就係人生一大享受。

呢張懶人梳化使用透氣嘅細絨麻布同進口EPP顆粒製造，材料不含甲醛、異味，同時可以自動分解，即使用耐咗、坐得耐都唔會出現塌陷嘅情況，環保之餘仲十分安全，而清洗方面亦都好簡單，因為袋口經過特別嘅設計，大家可以好輕易就將EPP顆粒同梳化套分離同組合，加上豆袋梳化重量輕，大概只係3kg左右，就算女仔自己一個都可以輕鬆處理得到。

豆袋梳化總共有9種顏色同2款大小可以選擇，仲可以配埋用嚟晾腳嘅小腳踏，無論屋企係咩風格，大定細都一樣啱用！

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4. 自動捲髮棒 震撼價¥158 (原價¥318)

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為咗自己嘅外表，女士們真係每朝都要犧牲唔少睡眠時間去化妝set頭，但如果用咗呢款自動捲髮棒，相信就可以慳番唔少時間喇！

使用時只要拎起一小撮頭髮放入卷髮棒嘅魔法抓中，並按下按鈕，頭髮就會自動被卷入卷髮棒入面，唔使再慢慢用手卷上去，最犀利係捲髮棒有雙捲動同雙向功能，魔法抓同卷發棒可以同時旋轉，無論係內彎嘅梨花頭定性感嘅大波浪造型都可以好快手就set到，大大減少朝早整頭嘅時間！

捲髮棒使用陶瓷發熱面板，有六種溫度可以調教，亦可以保持200度恆溫，產生瓷離子鎖住頭髮嘅水分，咁就可以解決高溫造型後會出現嘅毛躁問題！

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5. 全自動擠牙膏器牙刷架套裝 ¥49 (原價¥98)

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唔知大家有冇試過因為牙膏問題而同屋企人嘈交呢？到底牙膏要由尾定係由頭擠上去，擠嘅份量多定少，牙刷點擺法……問題看似瑣碎，但偏偏令人好煩惱！如果大家都有呢個問題，咁就要試下呢個擠牙膏器套裝喇！

呢款神器包含擠牙膏器以及置物架，一件產品已經可以做到自動擠牙膏以及收納嘅功能。置物架最多可以收納兩支牙膏、五支牙刷，以及四個漱口杯，另外亦都有小量空間俾大家放剃刀或梳之類嘅小物，方便全家人一齊使用。

置物架嘅底部亦具有永磁體吸附功能，可以將漱口杯倒轉收納，瀝乾水份嘅同時亦都方便小朋友取放。而安裝方面同樣好簡單，無需鑽牆或打窿，只要使用賣家附送嘅小工具即就可以輕鬆搞掂！



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各位懶人睇完係咪好心動呢？嚟緊就係淘寶嘅99划算節喇，無論係以上介紹嘅神器定其他淘寶商品都做緊優惠，唔止單件有得減，如果淘寶訂單買滿指定金額，就可以使用香港01送你嘅獨家優惠碼，滿¥799即減¥100或滿¥399即減¥40，減完再減真係非常抵買！

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(產品資料以官方最新發佈為準)



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