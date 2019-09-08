淘寶99划算節優惠懶人包 X 一網打盡 雙倍回贈 賺現金券攻略

網購攻略 網購攻略

香港01又再送你着數優惠！嚟緊就係淘寶嘅99划算節，今次我地就為大家預備咗多個獨家優惠碼，買滿指定金額即可以全單減¥100或¥40，如果再經埋全新網購平台「一網打盡」買淘寶，仲可以賺埋積分換禮物，以最划算嘅方法買盡99划算節！

今次我地送你3個優惠碼，無論大家最後嘅結帳金額係平係貴都同樣有得折！

👉立即前往 99 划算節主場👈

1. 獨家優惠碼【100HK01】買滿 ¥799 即減 ¥100！

只要大家喺淘寶買滿¥799，再按大小楷輸入優惠碼【100HK01】，即時全單減¥100！無論係淘寶定天貓嘅商品都一樣用得，而名額只有396個，大家唔好猶豫喇，仲唔快啲去落單！

2. 中價位優惠碼【40HK01】買滿 ¥399 即減 ¥40！

中價位訂單同樣有優惠碼可以用，只要大家買滿¥399，再按大小楷輸入優惠碼【40HK01】即時全單減¥40！名額只有100個，手快有手慢冇！

3. 新手入坑優惠碼【HK01new】買滿 ¥21 即減 ¥20！

如果你係從未喺淘寶買過嘢嘅新手，就可以用呢個新手專用嘅【HK01new】優惠碼，只要買滿¥21即減¥20，門檻低但折扣多，非常抵買！名額只有100 個，大家仲唔趁機入坑試試！

👉立即前往99 划算節主場👈​

✨ 獨家優惠碼當然抵玩，但想買得更划算就要用埋網購回贈平台「一網打盡」！因為𠵱家只要經一網打盡去淘寶買野，即可以獲贈額外賺取01積分，積分可以換到各種現金券、優惠券或禮品，例如Pacific Coffe現金券、OK便利店現金券、百老匯換票證等等。

小編提提你，淘寶每件商品嘅回贈比率都唔同，最多係可以攞到50倍嘅積分回贈㗎！

優惠碼使用規則：



1. 只可在2019年9月9日00:00:00 至 2019年9月10日23:59:59 使用，可支援與紅包、商家優惠券、購物津貼等疊加使用。

2. 只適用於香港收貨地嘅訂單。

3.. 折扣碼只支援手機淘寶及淘寶Lite手機程式使用。

4. 可適用於淘寶及天貓平台商品。

5. 使用數量有限，先到先得，用完即止。

6. 主辦單位及淘寶可以根據本活動的實際舉辦情況對活動規則進行變動或調整，本活動參加者視為同意本活動辦法及注意事項並受其拘束，活動辦法及注意事項如經主辦單位變更或修改者亦同。參加者如有或違反本活動規定者，主辦單位及淘寶保有取消參加者參與本活動的權利，並對任何破壞本活動行為保留法律追訴權。

7. 用戶不得要求更換其他物品或將獎品轉讓或折換成現金。獎品一經兌換、簽收受領後，如有 遺失、盜領、自行拋棄、毀損，均由得獎者自行承擔相關損害及損失，概與主辦單位無關。

8. Promo Code優惠碼使用方式介紹：(詳情請按此連結)



(以上資料以官方最新發佈為準)



