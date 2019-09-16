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小編定時會同大家分享每週唔同嘅至抵買產品，務求大家可以喺最抵最好嘅時機買到性價比極高嘅產品，做個精明醒目嘅消費者。

本週之最 第１位：Dibea地貝無線吸塵機 震撼價¥599！ (原價¥2999)

立即睇吓以下產品有幾抵買！

第１位：Dibea地貝無線吸塵機 震撼價¥549 (原價¥2999)

平日打掃屋企咁辛苦，點都要有啲方便好用嘅清潔工具幫吓手，例如係無線吸塵機！唔使插住電線，可以行到邊吸到邊，十分方便。Dibea地貝無線吸塵機可以幫你輕鬆打掃屋企，無論係牆壁角落都可以吸得乾乾淨淨。

Dibea地貝無線吸塵機擁有高頻轉速摩打，強勁吸力，吸同掃合一嘅設計，令到打掃輕鬆之餘仲包保一定乾淨。吸塵機有兩種模式可以選擇，利用MAX模式可以有效清潔重點區域，處理大量塵埃及多重顆粒污染物；標準模式就可以用於日常清潔地板﹑地墊﹑床褥﹑沙發等等。

刷頭以地墊刷毛及地板刷毛合一，以一個刷頭應付全屋地面需要。購買時會包埋3個刷頭，可以應付唔環境需要，仲可以替換電動除蟎刷，搖身一變成為電動除蟎儀！

買兩部的話仲可以享有店舖優惠拎到¥100優惠券即減！快啲叫埋朋友一齊買啦！立即購買仲送你¥50現金優惠券即減！

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第２位：Booster 肌肉放鬆按摩槍 震撼價¥299 (原價¥750)

其實𠵱家好多名人﹑專業健身人士係鍛鍊後都會利用按摩槍去幫肌肉放鬆，除咗可以有效減輕肌肉僵硬同酸痛，仲可以增加血液循環，從而改善身體軟組織健康。

按摩槍可以配合唔同嘅按摩頭去針對身體不同部位：

球型頭：手臂﹑腰背﹑大腿﹑小腿

U型頭：頸部﹑脊椎﹑跟腱處

圓柱頭：深層組織如經絡﹑手拳﹑足底

平扁頭：放鬆各肌肉部位﹑塑形

有部按摩槍擺喺屋企，得閒幫自己揼吓骨都幾舒服啊！立即購買仲送你¥30現金優惠券即減！

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第３位： 山本SB-D16家用五代空氣炸鍋 震撼價¥238 (原價¥1688)

山本SB-D16空氣炸鍋原價要接近成二千蚊，但係趁住𠵱家減價好時機入手，你只需要畀¥238！就可以得到一個可以煮到9萬幾種菜式嘅空氣炸鍋！

呢個空氣炸鍋嘅月銷量已經超過3萬，網上超級多好評！基本上人人都讚好。

🔻撳入去睇吓網民好評啦🔻

山本SB-D16空氣炸鍋擁有3.5L容量，無論想燒烤﹑煎炸﹑烘焙，定係甜品，都一樣整到！仲要完全唔使用油，成就健康美食。

空氣炸鍋嘅原理就係，通過頂部同鍋底嘅發熱裝置，快速加熱鍋入面嘅空氣。係大功率嘅風扇作用下，急速循環鍋內熱氣，快速地加熱同脆化食物。所以唔使用油，就可以炸到各種美食。

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到手價只需¥238咋！如果要喺香港買，水貨價都起碼要三﹑四舊水，𠵱家真係抵到爛唔買就走寶喇！立即購買仲送你¥60現金優惠券即減！

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第４位：Move It 智能運動啞鈴 震撼價¥124起 (原價¥269起)

平日好多少女們都喜歡係屋企睇住YouTube做運動，今次介紹呢個MoveIt智能運動啞鈴就啱晒咁多位妹豬喇！事關呢個啞鈴可以連接手機APP使用，選擇唔同嘅訓練課程，因應你嘅需要去鍛鍊身體。而且仲可以連接到電視，方便你跟住教學一齊做運動。

最犀利就係佢利用打機嘅概念，畀你投入去做運動，完全令你寄運動於娛樂！只要你跟住節奏做唔同嘅鍛鍊動作，智能運動啞鈴都會感應到你嘅動作是否正確，同畫面同步哋話你知你嘅動作做得啱唔啱，評分分為perfect﹑great等等。

啞鈴嘅重量都可以自由透過替換模塊去調節，方便根據個人唔同體能嘅需求去鍛鍊。𠵱家購買即送有氧運動30節免費課程，快啲開始你嘅家居減肥計劃啦！足不出戶都可以變美變瘦～ 立即購買仲送你¥25現金優惠券即減！

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第５位： QCY T1 真無線運動藍牙耳機 ¥499

QCY T1 真無線運動藍牙耳機只要從耳機盒將耳機拎出嚟就會自動開機，而且自行透過藍牙同你嘅電話或者其他電子設備連接。

操作簡單，無論播放﹑暫停﹑聽電話﹑換歌，都只需撳耳機上嘅多功能鍵，或者雙擊就OK～ 而且玩法多變，可以單耳或雙耳連接聽歌娛樂，亦可以兩邊耳機連接唔同手機或電子器材，以單耳形式操作！

耳機外形根據亞洲人體工學製造，迷你小體積佩戴親密貼合耳道，即使劇烈運動都可以牢固鎖住喺耳仔，唔會輕易跌出嚟。平日鐘意出街聽歌打機睇片嘅你，一定需要一個藍牙耳機！而且QCY T1無線運動藍牙耳機仲有IPX4防水技術，無論做gym做到幾大汗，又或者落雨，一樣都冇問題！

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(產品資料以最新官方發佈為準)

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