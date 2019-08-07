《本週之最》第一位：家用消毒殺菌寵物除臭器 震撼價¥78！

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小編定時會同大家分享每週唔同嘅至抵買產品，務求大家可以喺最抵最好嘅時機買到性價比極高嘅產品，做個精明醒目嘅消費者。

第１位：家用消毒殺菌寵物除臭器 ¥78 (原價¥599)

平日屋企有養貓貓狗狗白兔仔呀﹑無論任何寵物，肯定都會遇上同一個問題！就係寵物嘅臭味喇。事關小編都好鍾意狗狗，但屋企空氣唔夠流通，又或者冇好及時清潔好寶貝嘅排洩物，都會搞到屋企臭氣熏天！

同大家介紹呢部家用寵物除臭空氣淨化器主要有兩大功能：

1. 負離子功能 (淨化空氣﹑吸附灰塵)

2. 臭氧功能 (除異味除甲醛﹑殺菌)

同埋唔好以為剩係養寵物先啱用啊，因為佢可以同時幫你淨化整體室內空氣，無論係廁所﹑房間﹑廚房，都一樣啱使。

可以用臭氧循環常開模式，機器會以臭氧模式工作20分鐘，相隔30分鐘後會再自動啟動臭氧模式，等除臭器自動循環工作。

有用戶仲評論話用咗佢之後明顯鼻敏感好咗好多！搵到其他網站賣類似產品，但起碼都要$200，而且冇評論冇評分，感覺冇乜信心保證有效。快啲趁減價入手啦！𠵱家送你即減¥40現金優惠券！

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第２位：擦玻璃神器雙面磁力清潔器 ¥19.9起 (原價¥39.9起)

第二位介紹嘅產品啱晒各位家庭主婦同人妻。平日做家務抹窗嘅時候，總會發覺個窗抹極都係唔夠乾淨，因為永遠剩係抹到入面，抹唔到出面！

今次呢個磁力擦玻璃神器就可以解決呢個問題喇！呢個神器有雙面磁力設計，只需要將另一邊嘅手柄癡係窗向外嗰邊，咁你喺屋企抹窗時就可以利用手柄本身嘅磁力，一次過抹晒隻窗嘅內同外。

清潔神器以三角形設計，好啱手形；刮擦同步，方便去除頑強污積；而且手柄有安全繩，唔怕會抹抹吓跌落街！想以後可以輕輕鬆鬆抹窗？擺抵廿蚊人仔就可以買番個返屋企試吓喇！

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第３位：QCY T1 真無線運動藍牙耳機 ¥79.9 (原價¥499)

QCY嘅藍牙耳機一向好出名，取得多項品質專業認證，包括國際藍牙認證BQB、歐洲ROHS、美國FCC、歐盟CE、日本TELEC/MIC、韓國KCC/MSIP、國際IP防塵防水認證等，產品至今共擁有９項發明專利、14項實用新型專利及29項外觀專利。

QCY T1 真無線運動藍牙耳機只要從耳機盒將耳機拎出嚟就會自動開機，而且自行透過藍牙同你嘅電話或者其他電子設備連接。

操作簡單，無論播放﹑暫停﹑聽電話﹑換歌，都只需撳耳機上嘅多功能鍵，或者雙擊就OK～ 而且玩法多變，可以單耳或雙耳連接聽歌娛樂，亦可以兩邊耳機連接唔同手機或電子器材，以單耳形式操作！

耳機外形根據亞洲人體工學製造，迷你小體積佩戴親密貼合耳道，即使劇烈運動都可以牢固鎖住喺耳仔，唔會輕易跌出嚟；

平日鐘意出街聽歌打機睇片嘅你，一定需要一個藍牙耳機！而且QCY T1無線運動藍牙耳機仲有IPX4防水技術，無論做gym做到幾大汗，又或者落雨，一樣都冇問題！

香港水貨店買嘅話都大概要$148㗎！趁住𠵱家咁抵，緊係網購買番個啦！

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第４位： 便攜式空氣淨化器 防甲醛二手煙¥159 (原價¥598)

平日經常因為鼻敏感﹑哮喘等等問題困擾？可以試吓AVICHE便攜式隨身攜帶空氣淨化器，方便輕巧攜帶，等你無論去到邊，都可以有呢個小幫手幫你淨化周圍嘅空氣，減低空氣污染物對身體嘅傷害。

AVICHE便攜式隨身攜帶空氣淨化器可以有效地幫你淨化病毒﹑粉塵﹑花粉﹑二手煙。當飾物咁戴喺身上，只要輕輕一按，就可以開啟淨化器，幫你淨化周圍空氣。唔好以為佢會好重呀，事關佢只有39克！戴住周圍去都冇問題～

充電3小時就可以用足20個鐘。𠵱家買仲超級抵，送你$120現金優惠券！

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第５位：OMEILO冷氣防直吹擋風板 ¥16.8 (原價¥19.8起)

平日坐喺office有冇覺得個冷氣成日吹到正一正好風凍？相信好多女士們都有帶披肩返工嘅習慣，慎防日日吹冷氣吹到病，尤其夏天出外落完雨返到公司又吹冷氣，真係好容易病！

所以介紹各位妹豬呢個冷氣防直吹擋風板，睇落雖然流流哋，但其實超級實用！呢塊板幫你4重過濾冷氣，分別有活性炭過濾網﹑冷觸媒過濾網﹑光觸媒過濾網﹑PET透氣網孔。三網合一，可以幫你大面積吸附微小顆粒同細菌。

只張將擋風板扣喺冷氣機吹風口前面，就可以防止啲冷氣直接吹向自己。而且擋風板仲有旋轉關節位，

可以多種角度隨心調節，超級方便。

廿蚊買番個放喺公司大家用都幾好吖！可以好好照顧各位同事嘅健康～

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(產品資料以官方最新發佈為準)