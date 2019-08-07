《本週之最》第一位：家用消毒殺菌寵物除臭器 震撼價¥78！

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小編定時會同大家分享每週唔同嘅至抵買產品，務求大家可以喺最抵最好嘅時機買到性價比極高嘅產品，做個精明醒目嘅消費者。

第１位：家用消毒殺菌寵物除臭器 ¥78 (原價¥599)

平日屋企有養貓貓狗狗白兔仔呀﹑無論任何寵物，肯定都會遇上同一個問題！就係寵物嘅臭味喇。事關小編都好鍾意狗狗，但屋企空氣唔夠流通，又或者冇好及時清潔好寶貝嘅排洩物，都會搞到屋企臭氣熏天！

同大家介紹呢部家用寵物除臭空氣淨化器主要有兩大功能：

1. 負離子功能 (淨化空氣﹑吸附灰塵)
2. 臭氧功能 (除異味除甲醛﹑殺菌)

同埋唔好以為剩係養寵物先啱用啊，因為佢可以同時幫你淨化整體室內空氣，無論係廁所﹑房間﹑廚房，都一樣啱使。

可以用臭氧循環常開模式，機器會以臭氧模式工作20分鐘，相隔30分鐘後會再自動啟動臭氧模式，等除臭器自動循環工作。

有用戶仲評論話用咗佢之後明顯鼻敏感好咗好多！搵到其他網站賣類似產品，但起碼都要$200，而且冇評論冇評分，感覺冇乜信心保證有效。快啲趁減價入手啦！𠵱家送你即減¥40現金優惠券！

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第２位：擦玻璃神器雙面磁力清潔器 ¥19.9起 (原價¥39.9起)

第二位介紹嘅產品啱晒各位家庭主婦同人妻。平日做家務抹窗嘅時候，總會發覺個窗抹極都係唔夠乾淨，因為永遠剩係抹到入面，抹唔到出面！

今次呢個磁力擦玻璃神器就可以解決呢個問題喇！呢個神器有雙面磁力設計，只需要將另一邊嘅手柄癡係窗向外嗰邊，咁你喺屋企抹窗時就可以利用手柄本身嘅磁力，一次過抹晒隻窗嘅內同外。

清潔神器以三角形設計，好啱手形；刮擦同步，方便去除頑強污積；而且手柄有安全繩，唔怕會抹抹吓跌落街！想以後可以輕輕鬆鬆抹窗？擺抵廿蚊人仔就可以買番個返屋企試吓喇！

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第３位：QCY T1 真無線運動藍牙耳機 ¥79.9 (原價¥499)

QCY嘅藍牙耳機一向好出名，取得多項品質專業認證，包括國際藍牙認證BQB、歐洲ROHS、美國FCC、歐盟CE、日本TELEC/MIC、韓國KCC/MSIP、國際IP防塵防水認證等，產品至今共擁有９項發明專利、14項實用新型專利及29項外觀專利。

QCY T1 真無線運動藍牙耳機只要從耳機盒將耳機拎出嚟就會自動開機而且自行透過藍牙同你嘅電話或者其他電子設備連接。

操作簡單，無論播放﹑暫停﹑聽電話﹑換歌，都只需撳耳機上嘅多功能鍵，或者雙擊就OK～ 而且玩法多變，可以單耳或雙耳連接聽歌娛樂，亦可以兩邊耳機連接唔同手機或電子器材，以單耳形式操作！

耳機外形根據亞洲人體工學製造，迷你小體積佩戴親密貼合耳道，即使劇烈運動都可以牢固鎖住喺耳仔，唔會輕易跌出嚟

平日鐘意出街聽歌打機睇片嘅你，一定需要一個藍牙耳機！而且QCY T1無線運動藍牙耳機仲有IPX4防水技術，無論做gym做到幾大汗，又或者落雨，一樣都冇問題！

香港水貨店買嘅話都大概要$148㗎！趁住𠵱家咁抵，緊係網購買番個啦！

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第４位： 便攜式空氣淨化器 防甲醛二手煙¥159 (原價¥598)

平日經常因為鼻敏感﹑哮喘等等問題困擾？可以試吓AVICHE便攜式隨身攜帶空氣淨化器，方便輕巧攜帶，等你無論去到邊，都可以有呢個小幫手幫你淨化周圍嘅空氣，減低空氣污染物對身體嘅傷害。

AVICHE便攜式隨身攜帶空氣淨化器可以有效地幫你淨化病毒﹑粉塵﹑花粉﹑二手煙。當飾物咁戴喺身上，只要輕輕一按，就可以開啟淨化器，幫你淨化周圍空氣。唔好以為佢會好重呀，事關佢只有39克！戴住周圍去都冇問題～

充電3小時就可以用足20個鐘。𠵱家買仲超級抵，送你$120現金優惠券！

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第５位：OMEILO冷氣防直吹擋風板 ¥16.8 (原價¥19.8起)

平日坐喺office有冇覺得個冷氣成日吹到正一正好風凍？相信好多女士們都有帶披肩返工嘅習慣，慎防日日吹冷氣吹到病，尤其夏天出外落完雨返到公司又吹冷氣，真係好容易病！

所以介紹各位妹豬呢個冷氣防直吹擋風板，睇落雖然流流哋，但其實超級實用！呢塊板幫你4重過濾冷氣，分別有活性炭過濾網﹑冷觸媒過濾網﹑光觸媒過濾網﹑PET透氣網孔。三網合一，可以幫你大面積吸附微小顆粒同細菌。

只張將擋風板扣喺冷氣機吹風口前面，就可以防止啲冷氣直接吹向自己。而且擋風板仲有旋轉關節位，

可以多種角度隨心調節，超級方便。

廿蚊買番個放喺公司大家用都幾好吖！可以好好照顧各位同事嘅健康～

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(產品資料以官方最新發佈為準)

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