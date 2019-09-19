I.T 網店破天荒低至2折! 過百個潮牌勁減 買3件仲有折上折!

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如果表參道係日本嘅潮流聖地，咁時裝店I.T相信就係香港潮人最愛潮聖嘅地方之一喇，不過I.T啲衫下下都要幾千蚊一件，對各位購物狂嚟講的確係幾肉赤，不過𠵱家機會嚟喇，因為I.T網店最近推出咗年度激安大減價，各位潮人可以趁呢個機會掃番夠本！

I.T 今次嘅優惠由9月18號開始，一連五日大量商品減至2折，如果同時買夠3件，仲會有額外9折！除咗大I.T之外，細i.t亦會有同樣優惠，換言之即係有超過二百個設計師品牌可以入手！包括平時正價未必捨得買嘅MCQ、MSGM、Rick Owens Drkshdw、alexander wang等嘅大師級牌子，以及相對貼地嘅牌子好似 AAPE、Fred Perry、FINGERCROXX、b+ab、tout a coup等等。

（I.T eShop截圖）

好多人都會擔心減價貨品會唔會過時，不過經小編目測之後，發現今次好多減價款式都屬於 Classic 款，有啲更係潮人必買嘅Hot Item，絕對唔係賣唔出嘅倉底貨！而喺今次嘅減價期間，I.T eShop 仲會有每日限定優惠款式！

I.T 每日限定優惠款式（I.T eShop截圖）

i.t 每日限定優惠款式（I.T eShop截圖）

唔知買咩brand好？小編揀選咗幾款嘅心水款式出嚟，即刻Click入去睇下減價後價錢，兼搜羅一下你嘅必買Item啦！

OFF-WHITE c/o VIRGIL ABLOH™

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MSGM

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McQ

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Comme des Garçons

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(產品資料以最新官方發佈為準)

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