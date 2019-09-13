英國名牌網Farfetch九月優惠多籮籮！入手包包好時機！萬勿錯過！

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英國名牌網站Farfetch囊括世界各地多達 700 個時尚品牌，大部份為人熟悉嘅名店牌子都可以喺Farfetch上買得到！各位精明嘅姊妹們，平時唔捨得用正價買名牌，𠵱家正正就係入手包包嘅好時機喇！大家準備好碌爆卡未呢？就等小編同大家講解一下今個九月Farfetch 做緊嘅兩大折扣優惠喇！內文仲附有優惠碼，千萬唔好錯過啊！

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由 8月27日 起至 9月30日，凡購買季末貨品並係埋單時輸入優惠碼【FX30】，即刻享有 7 折！如果你選購嘅貨品本身已經做緊減價，輸入優惠碼後可以享有額外折上折優惠！

小提示：此優惠不適用於標有” New Season / Exclusive / Permanent Collection ” 字眼的貨品。

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