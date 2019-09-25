ZALORA減價貨品額外再7折！運動服飾75折 時尚服飾8折

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最近ZALORA真係超級多驚喜，優惠多到數唔晒，基本上樣樣貨品都有減價！今次小編同大家講吓ZALORA最新嘅優惠資訊啦！

ZALORA一共有三個優惠畀大家，無論你想買咩衫都一定有着數！

1. 低至3折減價貨品 + 額外再7折！

ZALORA季中特賣低至3折+額外7折 (ZALORA截圖)

𠵱家ZALORA嘅減價貨品低至3折！而且結帳時輸入優惠碼【WOOHOO】就可以再享有額外7折，絕對係超級抵嘅折上折優惠！

2. 運動服飾滿$350 即享75折！

只要選購任何運動服飾滿$350，結帳時輸入優惠碼【FITFAM】，就可以即享75折優惠！

3. 8折選購人氣時尚服飾！

選購時尚人氣服飾，結帳時輸入優惠碼【SUPERBRAND】，就可以即享8折優惠！好多品牌嘅貨品都有優惠㗎，包括Miss Selfridge﹑TOPSHOP﹑ Dorothy Perkins等等。

立即睇吓有咩服飾好買啦！

1. Perfect Form Push Up Crop from Running Bare 75折後只需$236.9 (原價$499)

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2. Spry Medium Support Sports Bra from LNDR 75折後只需$385.4 (原價$889)

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3. Camel Heritage Check Belted Blazer from Miss Selfridge 8折後只需$407.92 (原價$600)

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4. Navy Drape Crop Jacket from Miss Selfridge 8折後只需$ 339.92 (原價$500)

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記得要留意番每件貨品可以用到嘅優惠碼都唔同㗎！快啲去揀吓有咩靚衫啦！

(產品資料以官方最新發佈為準)

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