ZALORA網購人氣服飾 唔啱點退貨？即睇新手教學

網購攻略 網購攻略

平時係街鋪到買野返到屋企發現有問題，就會拎番收據同件貨品去返舖頭到退貨或換貨。而今時今日喺網上面買到件衫發現有問題，需要退貨唔知大家又會點做呢？不如趁依個機會小編就教埋大家點喺ZALORA到退貨啦！

首先，ZALORA提供三十日內免費退貨服務，等小編同大家睇番一啲退貨需知先！

1. 需要退貨產品是不屬於「不設退貨貨品」列表項目

2. 貨品是未曾剪吊牌、完好無缺、未曾使用/穿着/清洗

3. 有保留貨品原有的包裝與訂單收據

確定貨品冇違返就可以退貨啦！

1. 首先，登入返你嘅個人戶口，揀選「退貨或換貨」。

2. 決定要退換嘅貨品，如果只係衣服尺碼唔啱就可以「更換尺碼及/或顏色」，冇啱的話一樣可以「退貨」，填寫退貨原因。

3. 之後退款方式可以選擇「網上購物金」可用作下次購物時扣除金額，或以原本付款方式退款。

4. 睇清楚多次退款方式同貨品，按受相關條款就可以「提交退款申請」

5. 去指定嘅7-11便利店，或鄰近嘅順豐站免費處理退貨

小編提提你：記得保存好退貨運單收據，用作追蹤物流！

6. 最後就可以等待ZALORA發出電郵通知！

+ 2

幾個步驟就可以成功退貨，冇理由要保留一件唔啱自己嘅衫喺屋企，既然係咁就快啲熟習退貨流程，唔再俾自己受氣！

（以上退貨流程，皆以官方網頁最新發佈為準）