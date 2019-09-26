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女生們在網購時大概都遇過一個問題，就是看到美美的模特網拍後急不及待下單，但自己穿上後的效果卻是天淵之別，結果不合身的衣服又要被打入冷宮，非常浪費！如果你也遇過同樣的困擾，那就不要錯過這次小編介紹的台灣女裝網店Lulu's，無論是身型纖細或是豐滿的女生也合穿！

Lulu's的服飾偏向清新休閒風格，顏色和尺碼選擇也多，基本上隨手拿來也能配搭出不錯的造型。最值得推薦的是Lul's貼心地設有「小隻女生」、「高個女生」和「棉花糖女生」的衣服專區，不同身材的女生都能穿出自己的個人風格！

（Lulu's網站截圖）

Lulu's還會找來不同身型的小編實穿實拍他們家的部分衣服，大家下單前可以先看看跟自己身型相近的女生穿上衣服的效果，或是參考小編們的試穿報告，那買回來就不怕不合身了！

快要換季了，接下來就讓小編為大家挑些適合秋天的衣服，每件單品大概HKD$100-HKD$300就有交易！

後鬆緊薄料西裝直筒褲 NT$520 (原價NT$980)

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拼色大口袋短版立領外套 NT$890 (原價NT$990)

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短版風衣外套附腰帶 NT$790 (原價NT$1,580)

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皺摺鬆緊腰長裙 NT$390 (原價NT$490)

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Lulu's網站上還有超值的內衣和小吊帶專區，大部分款式都可以組合價任選兩件，而且可選擇的顏色超多，最近打算入手內衣的女生們記得要去看看！

最後當然是大家關心的送運問題，Lulu's使用普通掛號航空包裏，運費會在結帳時自動計算並一併收取，香港地區只需7-15天就可以收到包裹！

(產品資料以最新官方發佈為準)

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