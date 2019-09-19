網紅之選 台灣兩大平價女裝網店 打造知性簡約小文青

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Mercci22和MEIER.Q這兩間女裝網店一直很受台灣女生追捧，連很多網紅和名人也在他們家買衣服！這兩家店也各有特色，今天小編就和大家看看有甚麼好貨推薦吧！

💖Mercci Boutique No.22

這家服裝網店由一位台灣的時尚博主漢娜妞(Hannah Yang)開設，他們定的服飾帶點歐美風，同時又有着小文青的清新風味。他們夏季的衣服主要都是清涼小背心，小編來為有點野又帶點清澀味道的女孩們挑些衣服啦～

1. 優雅壓摺連身寬褲套裝 NT780 (約$197港幣)

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2. 簡約俐落削肩連身褲 NT740 (約$187港幣)

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3. 雕花蕾絲細肩上衣 NT480 (約$121港幣)

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4. 夏日後綁帶削肩上衣 NT480 (約$121港幣)

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物流方面，於Mercci22購物可以透過順豐速運送到香港(系統會依材積及收貨地區自行計算運費)～ 接下來再為大家介紹另一間網店！

💖MEIER.Q

這家網店的服飾同樣也受很多網紅歡迎，風格傾向打造知識型女性的味道，很適合上班一族。大部份的服飾也是簡約無印風，讓人感覺很乾淨清純。他們還和著名台灣美妝YouTuber查理，和網紅大饅大力推出聯名系列，快來看看有甚麼精美服飾推介吧！

1. V領高腰抓皺洋裝(查理聯名系列) NT990 (約$250港幣)

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2. 微光澤感小翻領襯衫(查理聯名系列) NT590 (約$149港幣)

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3. V領寬鬆短版針織上衣 NT590 (約$149港幣)

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4. 棉麻皺皺透膚綁帶罩衫 NT390 (約$99港幣)

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現在只要於MEIER.Q購物滿$1000新台幣(約$253)就可以透過順豐速運送到香港喇！(系統會依材積及收貨地區自行計算運費)

(產品資料以官方最新發佈為準)

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