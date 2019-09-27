HBX激筍折上折優惠!減價貨品低至7折+額外8折 CHLOÉ減價超過一半

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潮牌好少輕易做折扣優惠，如果遇到就要好好把握！囊括超過300個男女時裝潮流品牌嘅HBX最近推出咗兩大優惠，網站上嘅男女童裝正價貨品，以及減價貨品一樣有得折！換言之即係買乜都有得平！

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優惠一：指定正價貨品7折！

𠵱家只要喺HBX選購男女童裝嘅正價貨品，包括服裝、鞋款、配飾、包袋，結帳時輸入優惠碼【REG30】，就即時有7折優惠！優惠期未知幾時完結，各位潮人想買就要快手喇！

（HBX網站截圖）

優惠二：指定減價貨品額外85折！

HBX減價貨品本身已經低至6折，非常抵買！𠵱家選購指定減價貨品，結帳時輸入優惠碼【15XTRA】，就可以額外再有85折，即係激激激筍嘅折上折優惠！

今次折扣咁豐富，絕對係大量入手新裝嘅好機會！小編為大家物色咗幾款男女裝抵買item，齊齊以新面目迎接秋冬新季！

1. CHLOÉ Rylee Medium Boot 折上折價HKD 4,687.4 (原價HKD 11,029.3)

2. MM6 MAISON MARGIELA Strap Ankle Boots 折上折價 HKD 2,051.8 (原價 HKD 4,827.8)

3. NEW BALANCE 615 HKD549.5 (原價HKD785)

4. BOTH Tyres High HKD1,230.9 (原價HKD1,758.4)

5. Y-3 Kyoi Trail HKD 2,198 (原價HKD 3,140)

+ 5 + 4 + 3

小編提提大家，由於今次嘅優惠實在幾抵，所以好多搶手item已經所剩無幾，大家睇啱就唔好再猶豫，立即落單先買得到心頭好！

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(產品資料以最新官方發佈為準)

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