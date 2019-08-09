HBX退貨教學 30日內免費退貨！必先注意5大細則

網購攻略 網購攻略

網購點都會有一啲不可預計嘅意外，可能衫嘅尺碼唔啱，或者貨品一開箱就有瑕疵。點算好？唔使驚！今次有小編簡單咁教你點樣喺HBX買完嘢，然後退貨啦！

首先喺進行退貨之前，睇番清楚自己購買嘅貨品是否符合退貨細則要求，小編就幫大家整理幾點必須留意，不可忽略嘅要點！

1. 從到貨日起計30天內，您可以為某些指定商品辦理退貨或換貨。

2. 商品必須是全新，包裝及吊牌齊全 ，而且未經穿著 。我們不會接受違規的商品。

3. 最終清貨商品不可以退換

4. 退貨運費由客人承擔

5. 如收到錯誤商品、瑕疵商品或發現包裹不完整，請於簽收日起計7天內與HBX聯絡，並提供訂單號碼、商品照片及其他相關詳情

以上五點小編覺得特別要留意，不過大家都應該再仔細閱讀於HBX官網內的退貨細則內容！(按此暸解)

簡單三部曲就可以進行退貨！

第一步，去番電郵去搵HBX確認郵件，有一份關於退貨單嘅附件，列印

第二步，將商品包裝好，再貼上退貨單於包裹表面。

第三步，可以把包裹寄送到HBX提供的退貨地址。

大約十日左右時間，就會由HBX與你聯繫後，退款會喺退貨處理嘅同一日安排，而每間銀行或支付方式亦需要額外時間處理。

預計退款處理時間如下：

信用卡: 2-5 工作日

PayPal: 即時

支付寶: 5 工作日

Apple Pay: 2-5 工作日

以上就係小編幫大家整理HBX退貨需知，不過詳細守則當然上返HBX官方網站閱讀，而且有問題唔清楚，問番HBX客服就最穩陣！

👉按此前往HBX👈

以上資料皆以官方最新發佈為準。