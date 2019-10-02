Bobbi Brown香港官網開幕 全網免運費！3大隱藏必買產品大揭秘！

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期待已久的 Bobbi Brown 香港官網終於在今年9月正式開幕了！以後想購買Bobbi Brown的產品再也不用親身蒞臨專櫃門市，只要上官網就可以買得到。為慶祝Bobbi Brown官網新張，現在還推出了多個迎新禮遇，各位姊妹記得把握機會，立即掃貨吧！

現在於官網購買任何產品，即可享免費修眉服務乙次（價值$210），首次購物凡滿 $400 更送你 2 件迎新禮品—活膚保濕組合（內含晶鑽亮膚水 15ml、膠原活膚保濕面膜 7ml）。迎新期間，所有香港及澳門地區訂單一律可享免費送貨服務。迎新禮遇如此豐富，絕對不能浪費這次機會，立即來看看Bobbi Brown官網有什麼產品值得入手吧！

一提起Bobbi Brown，相信大家都會想起它們家最皇牌的產品—「蟲草修護精華粉底液」，這款粉底液融入了多種蟲草修護成分，化妝同時可以呵護肌膚，打造充滿水光感的潤澤底妝，同時也得到許多美妝Youtuber一致好評。但其實除了蟲草修護精華粉底液，Bobbi Brown還有許多隱藏好物，就讓小編為大家一一揭曉吧！

1. 持久輕透霧鏡粉底液SPF15 HK$400（共18色）

蟲草修護精華粉底液雖然是Bobbi Brown的皇牌產品，但其實卻只對乾性或敏感性肌膚的姊妹友好。如果你是混合性或油性肌膚，「持久輕透霧鏡粉底液」就最適合你了！這款粉底液主打零油份配方，妝效是偏啞光，遮暇力強而不厚重，持久力更高達16小時！痘痘肌的姊妹都可以放心入手，皆因這款粉底液蘊含多種天然護膚成份，例如海洋甘蔗和天然礦物粉末，成份溫和不致痘，而且可以保持肌膚水油平衡，就連內地網紅「口紅一哥」李佳琦都大力推薦！

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2. 亮澤遮瑕套裝 HK$330 （共12色）

這個遮瑕套裝特別之處在於小小一盒已經有齊遮瑕霜及碎粉，先用黃色作基調的遮暇霜遮蓋黑眼圈，然後再用超幼碎粉重點為眼底位置定妝，讓妝容可以維持整天持久又無瑕！若果你有一對嚴重熊貓眼，必須入手這款遮暇試試，不僅遮瑕力強，而且保濕力高，不易起乾紋。有了它，黑眼圈瞬間消失得無影無蹤！

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3. 柔滑霧色唇膏 HK$240

除了底妝產品以外，Bobbi Brown的唇膏亦非常出色！這款柔滑霧色唇膏質地絲絨幼滑，而且十分滋潤，即使不搽潤唇膏打底也可以直接上妝，不顯唇紋。妝效是有點像唇釉般的通透感，令嘴唇望落更豐滿、光澤。而網上呼聲最高的色號分別就是 #Ruby 和 #Cranberry。#Ruby是略帶玫瑰色的紅棕色，顏色顯白又不挑膚色，無論是薄塗或厚塗都一樣美！#Cranberry同樣都是紅棕調，跟#Ruby顏色有點相似，但更偏棕色、更適合秋冬天。

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(產品資料以官方最新發佈為準)

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