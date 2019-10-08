《本週之最》第１位：可摺疊式實木餐桌椅組合 震撼價¥1236起！

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小編定時會同大家分享每週唔同嘅至抵買產品，務求大家可以喺最抵最好嘅時機買到性價比極高嘅產品，做個精明醒目嘅消費者。

本週之最 第１位：可摺疊餐桌椅組合

立即睇吓以下產品有幾抵買！

第１位：樂瑪仕 可摺疊實木餐桌椅組合 震撼價¥1236起 (原價¥1700起)

喺香港地寸金尺土嘅地方，可摺疊實木餐桌椅組合就啱晒每一位住緊蝸居嘅你哋喇。皆因呢款餐桌椅組合有三大賣點，第一係可折疊，餐檯係折頁式設計，可以按需要調節餐檯大小，整張餐檯打開後足足有1.3米或1.45米，就算係一家大細坐埋一檯都冇問題。第二賣點係桌椅合一設計，餐檯底下有足夠空間可以收納起全部餐椅，平時唔用餐檯時可以將餐椅全部收起，收放自如，為客廳騰出更多空間！第三賣點係餐檯底下附有四個方向滾輪，承重力極強，可以承受超過500斤重量，更自帶剎車功能，有滾輪唔單止更加方便移動餐檯，而且仲唔怕刮花地板𠻹！

+ 10 + 9 + 8

樂瑪仕 可摺疊實木餐桌椅組合全部均由FAS級橡膠實木打造，既環保又耐用。仲有多款規格可以揀，例如一桌兩椅、一桌四椅、一桌六椅，無論你係獨居人士、情侶同居定一家大細都可以揀到合適嘅規格。震撼價只需¥1236起！呢個價錢可以買到實木造嘅餐檯連櫈，真係超值啊！

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第 2 位：舒麗寶 萬能牆面修補膏 領券價¥10.5 (原價¥31.6)

香港天氣特別潮濕，一到落雨季節，屋企牆身容易滲水，導致牆面剝落、發霉、發黃、起泡等等，各種問題層出不窮。呢個時候屋企就需要有一枝萬能牆面修補膏傍身喇！舒麗寶 萬能牆面修補膏DIY修補牆面完全冇難度，零技巧零技術，只需要利用修補膏上自帶嘅海綿刷頭均勻一掃，無論係裂縫、釘孔鑽孔、甩灰、劃痕、塗鴉、發霉等全部問題統統都輕鬆搞掂！有咗佢以後就唔使再花錢請裝修師傅，簡直係慳家必備！

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舒麗寶 萬能牆面修補膏使用環保膠粉配方，安全無異味，黏度高，只需要3小時即可快速凝固不掉灰！

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第3 位：筋膜肌肉放鬆電動按摩槍 領券價¥118起 (原價¥3988)

長時間喺辦公室工作，日日對住部電腦坐足全日，都一定成日肩頸膀痛，而有做開運動嘅都一定試過肌肉疲勞，酸痛感覺去到第二日都揮之不去。𠵱家可以唔使再擔心呢個問題喇！因為只需要用震撼價¥118就可以帶德國品牌筋膜肌肉放鬆電動按摩槍返屋企，幫你肌肉放鬆﹑按摩﹑塑型，甚至可以幫你減脂！無論你有肌肉僵硬﹑肩椎勞損﹑腰酸背痛，定係單純的肥！𠵱個按摩槍都可以照顧到你嘅需要！

不同形狀按摩頭及其針對部位：

大號頭形按摩頭：胸肌

小號頭形按摩頭：手臂﹑大腿﹑小腿

U形按摩頭：肩頸﹑脊椎﹑跟腱

鏟型按摩頭：腹肌線條塑造及放鬆

平形按摩頭：腰背

錐形按摩頭：穴位﹑筋絡﹑關節﹑手拳﹑足底

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按摩槍嘅純物理高頻振動更可以幫助快速燃燒脂肪，幫助女士們瘦手臂﹑腿﹑腰腹等地方。德國品牌，有品質保證，而且價錢吸引！𠵱家仲可以領取¥50優惠券，到手價只需 ¥118！如果係香港買的話，大約都要$900，所以𠵱家呢個優惠真係超級抵！唔好諗喇，快啲帶佢返屋企慰勞一吓自己啦！

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第 4 位：自帶線2.0迷你充電寶（20000毫安容量） 領券價¥118 (原價¥320)

唔知大家有冇試過臨出門前陷入掙扎，就係究竟帶唔帶尿袋好呢？一來又怕手機冇電，但係尿袋又重又大舊，仲要帶埋充電線真係好麻煩？若果你都有同樣煩惱，咁就必需入手呢款自帶線2.0迷你充電寶喇！皆因佢體積迷你小巧，又薄又輕，方便攜帶。而且自帶一條 3 接口充電線，蘋果或Type-c用戶都啱用，一條線兼容埋輸出輸入功能，可以幫手機充電之餘，仲可以幫尿袋充電𠻹！

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自帶線2.0迷你充電寶 採用聚合物電芯，體積小但容量大，而且更安全。另外自帶溫度控制功能，轉化率高達 95% ，電量大之餘亦唔會發熱，只需要 45 分鐘就可以充滿一部 iPhone 喇！

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第 5 位：卡蛙 迷你usb加濕器 ¥28.9 (原價¥80)

又準備踏入嘅秋冬季，相信好多姊妹都會面對皮膚缺水問題。倘若肌膚長期缺水，會引致一系列嘅皮膚問題，例如甩皮、暗啞、毛孔粗大、水油不平衡、敏感，嚴重更會加劇肌膚衰老！明明自己平時都有敷面膜、搽面霜，但點解皮膚都仲好乾燥？不妨試試用加濕器喇！卡蛙 迷你usb加濕器將水分分解成高精密度嘅微米細霧，可以迅速滲透肌膚底層，為肌膚供給水份，即使係上班一族長期坐喺冷氣房，都唔使再怕皮膚水份會被抽乾喇！

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卡蛙 迷你usb加濕器設有 280mL 大容量，加滿水後可以持續使用長達 8 小時，自帶防燒乾功能，8 小時後會自動斷電關機。機身迷你不佔空間，水杯尺寸只有 12 cm，方便攜帶！

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(產品資料以官方最新發佈為準)

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