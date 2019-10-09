【初秋穿搭攻略】時裝大師話你知秋冬流行色系 今季必備單品推薦

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最近天氣開始轉涼了，相信姊妹們都已經急不期待準備入手新一季嘅靚衫，不過喺入貨之前，你又知唔知今季有咩流行重點同必備單品呢？買完新衫之後，又點先可以襯出具有秋冬感嘅造型？今次就等Fashion Influencer Grace(Instagram@gchann_)，以及Fashion Designer AH KUI (Instagram@kuilee_j) 同大家講講今季秋冬穿搭，想知就即刻click入上面影片睇睇啦！

今次Grace襯出咗兩套適合OL以及輕熟女生嘅穿搭，整體配搭日常但絕不單調沉悶，重點在於以合適嘅單品作為穿搭亮點，令造型望上去層次豐富，無論係平時返工、放工出去飲野定同另一半約會都唔會失禮，更可以俾人一種優雅知性嘅印象。

ZALORA Crop Bolero HK$139.9 (原價HK$279)

綠色依然係今年秋冬嘅流行顏色，呢件外套嘅特別之處在於選用咗柔和嘅湖水綠而非較淺嘅翠綠，沉靜嘅色調同秋天嘅感覺非常相襯，而修身嘅剪裁亦都為整體造型加添女人味。

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ZALORA Ankle Strap Heeled Sandals HK$198.9

高跟鞋係每位輕熟女生必不能少嘅單品，尖頭設計除咗令造型更富女人味，亦帶少許型格嘅感覺，而灰色亦非常百搭，無論配搭淺色系定深色系嘅衫都可以帶出截然不同嘅感覺。

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秋冬總要有一兩件必備item旁一旁身！𠵱家ZALORA聯同香港01 推出獨家優惠，只要於網站上購物滿 HK$600，再輸入優惠碼【01TENTEN】，新客戶即可享有72折優惠，而舊客戶則有78折優惠！

（ZALORA截圖）

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2. 精選秋色單品低至2折

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睇完Grace嘅示範心思思想入手秋裝？趁住𠵱家ZALORA做緊優惠，仲唔快啲把握機會shopping去！

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