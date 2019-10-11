【初秋穿搭攻略】衣櫃要有百搭白色T-shirt 簡單襯出少女輕熟美！

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大家睇完上面條片未呢？今次有Fashion Influencer Grace(Instagram@graceeechann)，以及Fashion Designer AH KUI (Instagram@kuilee_j) 繼續同大家分享秋冬穿搭tips！

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簡單嘅item好似白色T-shirt咁，看似普通，但其實只要花啲心思，就可以幫助突顯晒成套outfit㗎喇！今次Grace就同大家分享咗點樣可以利用一件簡單嘅白色長袖T-shirt，襯出兩套各有特色嘅outfit！

利用淺色外套配搭嘅Look 1帶點少女味，加上露跟平底鞋，好啱日常出街。而Look 2利用墨綠色嘅外套配襯，加上一條金屬扣嘅腰帶配搭深色高腰褲，再襯番一對露趾高踭鞋，成熟感立即upupup！好有輕熟女人味～ 你又鍾意邊套多啲呢？

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1. Basic Square Neck Long Sleeves Rib Top $67.9 (原價$129)

簡單白色T-shirt，以方形衣領設計作為賣點，可以突顯鎖骨，增添幾分性感。而且白色T-shirt可以適合唔同造型作為配搭，可以話係衣櫃入面必備嘅item，點襯都得！

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2. Co-Ord Contrast Detail Blazer $124.9 (原價$249)

西裝褸呢兩年一直好興，呢件墨綠色嘅西裝褸兩側腰間有米白色嘅直間，設計有心思，令成件褸感覺唔會沉悶。而且襯得好的話，着西裝褸都可以感覺好casual，唔會覺得太formal太正經。

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3. High Sandal Heels With Metallic Trim $242.9 (原價$289)

高踭鞋絕對可以點綴成套造型，Grace利用呢對露趾高踭鞋配襯深色牛仔闊腳褲，令雙腿睇上去更加修長，即使着闊腳褲都唔會覺得太臃腫。高踭鞋跟長大約10cm高，啱晒身型嬌少嘅女生。

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