哈佬喂去邊好？香港兩大主題樂園優惠 一個價錢入園兩次最抵玩！

網購攻略 網購攻略

眨下眼又到十月，今個月有萬聖節，又係時候玩番夠本喇！萬聖節嘅重頭戲，除咗cosplay就一定非鬼屋莫屬，每年萬聖節，香港兩大主題公園都會化身鬼域，推出多個場景逼真、氣氛恐怖嘅鬼屋畀大家探探險，不過去之前記得先留意吓唔同嘅樂園優惠，再喺網上購買門票，唔止慳錢仲慳埋排隊時間！

迪士尼優惠一：一個價錢入園兩次

𠵱家去迪士尼，普通門票都要$639，但今次呢個優惠，講緊$688就可以入園兩次！只要大家持有有效香港身份證，於2019年10月31日前，即可以成人$688，小童$512購買標準門票，並於10月31日或之前進入樂園兩次。

（迪士尼樂園網站截圖）

除此之外，門票仲包括以下優惠：

1. 樂園商品店9折購物優惠券 x 2

2. 於精選或豪華餐廳購買套餐港幣$20折扣優惠券(適用於下午4:30後)

3. 戶外小食亭爆谷買一送一優惠券 x 1

（迪士尼樂園網站截圖）

迪士尼優惠二：萬聖節「優先玩」入場證

只要持有效香港迪士尼樂園門票，即可以網上提早預訂優惠價＄249購買萬聖節「優先玩」入場證，優先入場體驗「怪誕城之旅」以及「惡人舞動迪士尼」嘅萬聖節活動環節，除此之外，入場證仲送萬聖節主題頭箍一個。

（迪士尼樂園網站截圖）

海洋公園優惠一：「智紛全年入場證」65折

由即日起去到11月30日，只要於海洋公園官網購買3個或以上「智紛全年入場證」，或現有會員續購全年證，都可享有65折優惠！而喺11月10日或之前續購，仲可以獲得$200嘅攤位遊戲現金券！換言之，大家最平只需$863，就可以無限次入場，玩盡所有機動遊戲喇！

以上兩個優惠的確係前所未有咁抵玩，之不過官網優惠好多時都係玩限時快閃，如果一個唔覺意錯過咗，其實大家都仲可以去旅遊平台，例如KKday訂飛，一樣可以以優惠價錢入園玩番夠本，有時甚至會有更多額外優惠！

(產品資料以最新官方發佈為準)

唔想錯過任何網購限時優惠？立即 Like 《一網打盡》Facebook專頁同加入Telegram Group啦！你仲可以拎到獨家優惠碼及禮品𠻹！

👉按此讚好《一網打盡》Facebook專頁👈

👉按此進入Telegram優惠碼發放區👈