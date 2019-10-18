【收納達人】4件法寶幫你將家居衣物收納得整齊妥當 香港地必備！

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各位朋友仔睇完上面條片未呢？未嘅就立即撳「睇片」，包你睇完心靈即刻治癒晒🤤 小編今日又要傳授收納小貼士喇，大家坐定定睇埋落去啦！

香港地出名寸金呎土，畀你做到9成按揭成功上到車做到樓奴，供嗰幾格「天價階磚」都有排你供，所以可以話屋企每一吋地方都相當珍貴。而要善用屋企有限嘅地方，收納大法就係關鍵！呢個技能絕對係香港地每位人士都需要學嚟傍身，而各位中產人士你可以撳番上一頁了。

影片入面都好清晰咁大家介紹晒4件法寶嘅功能同用法，原諒小編長氣少少，再用文字同大家解說一吓啦！相信各位人妻同住家男睇完條片都覺得啲法寶好實用，急不及待好想快啲買，所以細心嘅小編會擺埋連結畀大家選購㗎喇！

1. 多功能無痕折疊衣架 只需¥25.9

呢個多功能衣架真係非買不可，只需一個衣架一次過就可以掛起8件衫。收納嘅時候可以垂直掛起所有衣服，而晾衫曬乾衣服的話就可以將衣架打開，打橫掛衫，方便到基本上係毫無缺點。而且衣架360°旋轉嘅功能令你可以快速方便揀衫拎落嚟。衣架唔需要用嘅時候，撳一吓關節位嘅掣就可以一秒將衣架收納摺起，收埋都可以好慳位～唔買就走竇啦！

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+ 5 + 4 + 3

2. 掛牆式雙面內衣收納網 ¥42.9

平日啲內衣收收埋埋有時冇位又擺到變晒型，用呢種掛牆式收納網就方便好多啦。最正就係佢嘅雙面設計，格數同大細可以任你揀，分別有總共15格﹑24格，同30格，反正就係前前後後都有大把位比你擺。而且格網設計，將你所有性感小底褲都一目了然，搵起上嚟就方便得多啦。

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3. 懸掛式衣櫃收納掛袋 ¥69起

如果屋企衣櫃夠高的話，放呢個懸掛式收納掛袋就啱晒喇！可以選擇10層或者6層，分別高14cm及29cm。收納掛袋利用牛津布材質製造，頂部有魔術貼以固定掛袋於衣櫃。而且每層中間有結實隔板，可以放置重物，能夠承受8kg，唔會容易變形。

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+ 2

4. 一體式雙層收納鞋架 ¥48.5

屋企鞋櫃太細？平時有位可能都係一堆鞋塞晒入去個櫃就算！想慳位又整齊的話，呢個雙層收納鞋架就啱晒你喇。利用鞋架可以垂直上下擺放一對鞋履，中間有隔板隔開兩隻鞋，無論係波鞋或高踭鞋亦擺得！咁就唔會將啲鞋疊埋晒一齊又污糟，出門口搵到隻右腳又搵唔番左腳啦！

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仲嫌屋企太亂太細？只係你嘅「收納大法」道行未夠咋！快啲買啲法寶番屋企執屋啦😝

(產品資料以官方最新發佈為準)

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