日本樂天親子嬰兒用品推薦 日本品質絕對有保證 新手爸媽必入!

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首先恭喜各位要做爸爸媽媽喇！係咪好興奮呢？身為父母一定會想將最好嘅都留畀自己小朋友，畀小朋友用嘅嘢一定要有品質保證，要最靚最好。今日小編就同大家分享網購嬰兒用品好去處啦！

作為新手爸媽，有時冇經驗真係對好多事情都一頭霧水，究竟尿片奶粉要點揀，呢啲問題已經足夠糾纏好耐！今日小編就喺日本樂天市場揀咗幾款新手爸必須添置嘅產品，希望幫到大家啦！

順帶一提💁🏻‍♀

《一網打盡》網購回贈平台𠵱家進行緊十月網購節，只要透過我哋提供嘅連結經《一網打盡》到日本樂天市場購物，即可限時賺取雙倍積分！活動時期截至10月31日，立即把握時間啦！

經《一網打盡》到日本樂天市場購物，原本可以獲取積分嘅回贈倍數為2.1倍，活動期間內回贈倍數為4.2倍！

GRACO兒童安全椅 (日本樂天市場截圖) 1. GRACO兒童安全椅 HKD$439.9 GRACO兒童安全椅通過嚴格歐洲安全標準，適合3-12歲兒童使用，可以使用嘅壽命較長，唔會因小朋友成長而唔啱用。有頭部支撐﹑扶手，及可卸式靠背。而且物料絕對有品質保證，安全椅可以通過EPS泡沫來吸收碰撞，另外亦有3 點式安全帶，減低小朋友發生意外。

十月網購節

胸前嬰兒背帶 (日本樂天市場截圖) 2. 胸前嬰兒背帶 HKD$119 呢個背帶嘅賣點在於佢嘅物料，全日本製造，利用天然有棉製造，而且通過國際證標準GOOTS(全球布機紡織品標準)，指於有機農業嚴格監管下，超過三過未有使用農藥或化學物質嘅農場。所以呢個背帶適合有皮膚敏感嘅嬰兒使用，即使背帶長期接觸到嬰兒嘅皮膚，但唔使怕會有有害物質傷害到小朋友。

Aprica嬰兒車 (日本樂天市場截圖) 3. Aprica嬰兒車 HKD$5,800 Aprica嘅嬰兒用品一直都好有名，雖然香港都有地方賣佢哋嘅產品，但款式絕對少之又少。同大家推薦呢款嬰兒車。將「嬰兒醫學」嘅概念加入設計入面，嬰兒車入面嘅坐墊結構舒適，可以同時照顧嬰兒腰部支撐。 呢個嬰兒車有三大賣點： 1. 座位活動空間寬敞，座椅前部寬度約36cm，嬰兒可以有足夠位置自由活動。 2. 嬰兒最舒適的姿勢就是上半身W型，下半身是M型，因此嬰兒車座位設計專為嬰兒WM設計，考慮到嬰兒的髖關節發展。 3. 頭部及腰墊寬敞，而且可以使用的年齡層較廣，即使身材矮小的嬰兒亦可於車內穩定頭部，同時不會干擾小朋友的活動。

有機棉花紗布嬰兒衣服 (日本樂天市場截圖) 4. 有機棉花紗布嬰兒衣服 HKD$357.5 全日本製有機棉花紗布嬰兒衣服，用材高質有信心保證。而且呢種BB衫穿着好方便，因為衣服可以兩邊打開，利用腰帶打個結就可以，啱晒所有新手爸媽，唔怕幫BB換衫會好麻煩！ 👉立即去日本樂天超市逛逛👈

記得用上面提供嘅連結經《一網打盡》進入日本樂天市場購買吖！十月網購節期間積分回贈倍數為4.2倍，假設你喺樂天消費咗HKD$439，可以獲得積分等於：

439*4.2

=1843.8

*積分以港幣計算，會因匯率浮動而有所差異 (郵費並不包括在內)

憑積分可以兌換各種禮品及現金券，例如百老匯電影換票証﹑OK便利店$20現金券﹑city'super$100購物禮券等等。仲有好多其他商家都已經上線咗一網打盡喇，快啲去睇吓啦！

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(產品資料以官方最新發佈為準)

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