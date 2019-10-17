【eBay產品推介】香港冇嘅爆款通通都買得到 唔使搵代購！

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全新網購回贈平台《一網打盡》已經正式上線接近兩個月喇！仲未聽過呢個平台？咁你就out啦！𠵱家只要經《一網打盡》去eBay買任何商品，都可以額外賺取兩倍「01積分」。

憑積分可以兌換各種禮品及現金券，例如百老匯電影換票証﹑OK便利店$20現金券﹑city'super$100購物禮券等等。仲有好多其他商家都已經上線咗一網打盡喇，快啲去睇吓啦！

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想知點樣可以一邊買嘢一邊額外賺積分？記得睇埋落去喇！𠵱家就等小編同大家分享喺eBay發掘到咩好嘢啦！

eBay聽就聽得多，但係真正買過嘅人少之又少。但係其實學識咗用eBay，分分鐘可以買到唔少又抵又正嘅好野！

網絡圖片 (memecenter.com)

首先小編都睇唔過眼，事關eBay嘅網站確實唔太user-friendly！不過只需要有小編一樣嘅頭腦，包你一篇文章之內就可以學識用eBay兼買到好嘢😎 而入門成為eBay網購高手嘅第一步，就係首先註冊一個帳號先。

喺eBay你可以搵到來自世界各地嘅產品，由全球唔同嘅賣家線上拍賣商品。今日小編有啲私心，想同大家分享喺eBay搜羅到嘅超抵男士商品！

✨適逢𠵱家eBay做緊香港地區用戶專享優惠，只要買家使用香港地址註冊，購買任何產品滿USD88，就可以輸入優惠碼【PCNRBME1019】，就可以享有呢個優惠，即減USD15喇！當中運送地點並非香港亦可。

3. New Balance Men's Classic 993 Running Shoes (Blue) 使用優惠碼後只需USD79.99 (約港幣678)

第三樣要介紹大家嘅就係New Balance嘅波鞋喇！呢對993好多潮人網紅都有着佢，想買嘅話都要搵代購先買到，價錢可能仲要好貴。𠵱家去eBay都可以買到呢個款喇！呢個賣家同樣接受退貨，亦獲得99%買家正評，相信貨品嘅質素絕對有保證。

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+ 3 + 2

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有冇揀啱心水好貨呢？記得一定要用我哋提供嘅連結，經《一網打盡》進入eBay購物，先可以額外獲取「01積分」㗎💁🏻‍♀

假設你喺eBay結帳金額USD193.95 (約港幣1,521)，而經《一網打盡》購買可以獲取兩倍「01積分」，所以你可以得到嘅積分等於：

1,521*2

= 3042

*積分以港幣計算，會因匯率浮動而有所差異 (郵費並不包括在內)

最後等小編教大家上eBay買嘢嘅小貼士啦！

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(產品資料以官方最新發佈為準)

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