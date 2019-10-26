【電競裝備推介】90%靠技術 仲有10個%靠裝備！你就係下一個選手

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今時今日「打機」可以係一種專業職業，皆因電競行業已經將打機推到上另一個全新嘅層次。而且電競遊戲越出越優秀，玩好嘅遊戲自然對裝備都要有一定嘅要求！打機要升呢，你嘅裝備又升咗呢未？

今日小編就同大家介紹一吓各種專業電競裝備啦！全部都係靚嘢嚟㗎，一定啱晒各位電競達人！雖然打機輸咗冇理由賴裝備廢，但有質素嘅裝備確實係相當重要嘅一環，咁先可以確保你嘅實力能夠充分發揮，有用過高質裝備嘅玩家先至會明白箇中道理！

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1. ASUS ROG STRIX FUSION 500 GAMING HEADSET HK$1,430 (原價HK$1,680)

2. LOGITECH G502 PROTEUS SPECTRUM 自調控遊戲滑鼠 HK$599

3. LOGITECH G613 無線專業級機械應電競鍵盤 HK$899

4. COUGAR ARMOR TITAN 專業玩家的電競寶座 HK$2,800

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說好的網購可以賺到積分回贈，咁點計賺到幾多分呢？方法好簡單：

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= 4,004 積分

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小編介紹嘅產品當中，有兩款都係來自Logitech㗎，Logitech一直專注研發最好元件，亦有接近30年嘅滑鼠開發經驗，絕對能夠提供最好嘅科技產物畀一眾電競選手同玩家！如果滑鼠感應唔夠靈敏的話，分分鐘就會成為豬隊友喇！

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(產品資料以最新官方發佈為準)

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