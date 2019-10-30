親手DIY韓星泫雅同款CHANEL手袋! $100唔使有齊DIY工具+視頻教學!

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韓國女星一向都係女生們嘅潮流指標，凡有韓星着過或用過嘅產品都會引起Fans瘋搶。但係明星產品價錢當然唔平價，與其要花大錢然後捱麵包，不如試吓學韓星泫雅嘅媽媽，自己親手製作獨一無二嘅針織手袋喇！望吓月曆，就快到聖誕節喇！今個聖誕唔好再送頸巾咁老套喇，不如搞搞新意思，試吓親手DIY手袋送畀閏蜜姊妹，今個冬天仲唔暖到入心，甜到入心？🥰

上年泫雅喺Instagram上曬出一款「全世界只得一個」嘅CHANEL包包，原來泫雅將佢媽媽親手織嘅手袋扣​上咗CHANEL logo 胸針，搖身一變就升級為時尚精品。呢個仲唔係全世界最平價嘅CHANEL手袋？小編內心狂吼「別人家的媽媽果然唔會令我失望！媽媽！我又想要！😭😭😭」

🔻撳下圖睇泫雅媽媽手工袋🔻

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泫雅媽媽親手製作嘅手袋不論喺韓國定大陸都掀起一股風潮，網民紛紛仿效泫雅媽媽DIY手袋。

姊妹們係咪已經心郁郁，係咪都好想擁有「全世界只得一個」嘅包包呢？但係撫心自問，自己對DIY完全零基礎零概念，咁點算好喎？唔使灰心！其實喺淘寶就可以買到DIY手工袋材料包，一個材料包有齊針線、肩帶、所有工具，仲附送埋視頻教學，一針一線地教你織，新手們都可以放心挑戰㗎！即刻睇睇下面有冇一款DIY手工袋啱你心水喇！

🔻新手入門級推薦🔻

1. 小香風編織包 ¥ 46起

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2. 彩虹球斜孭袋 ¥69.9

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3. DIY手工編織袋包 ¥64.9

4. 手工DIY編織包 ¥54.9

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一齊睇睇網民曬出嘅自家製成品，一個比一個精緻！雖然係手工藝品，但外形真係激似CHANEL手袋，就連CHANEL'S GABRIELLE 流浪包都可以完美複製，果然高手在民間啊！

🔻民間高手曬圖🔻

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只靠一個胸針就可以令手作瞬間成為高級精品，仲要係全世界獨一無二嘅限量版手袋，咁以後都唔使怕同人撞袋喇！夠Budget嘅姊妹不妨都入手一個胸針喇。

🔻CHANEL胸針推薦🔻

1. CHANEL PRE-OWNED

Logos Turnlock Motif Brooch HK$7,310

2. CHANEL PRE-OWNED

cut-off rhinestone embellished CC brooch HK$5,640

3. CHANEL PRE-OWNED

CC logos brooch pin HK$6,614

4. CHANEL PRE-OWNED

cut off CC logo brooch HK$7,519

(產品資料以官方最新發佈為準)

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