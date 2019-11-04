《本週之最》第１位：MOYAKKO 日式便當盒 只需$190！

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小編定期會同大家分享每週唔同嘅至抵買產品，務求大家可以喺最抵最好嘅時機買到性價比極高嘅好物，做個精明醒目嘅消費者！

本週之最 第１位：MOYAKKO 日式便當盒

第１位：MOYAKKO 日式便當盒 ¥2,640 (約HK$190.4)

小篇今日好想同大家分享呢個MOYAKKO 日式便當盒，事關佢嘅賣相實在太靚喇！一共有8個顏色可以選擇，飯盒上面分別印有唔同文字圖案，好有style！而且呢個飯盒係兩層設計，方便分隔飯同餸菜。如果你同樣都係一個有生活品味嘅人的話，呢個飯盒真係不可錯過～ 返工食lunch喺office拎出嚟感覺都食得開心過人吖！

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第２位：Casio F91WM-9A Classic Sports Watch US$19.95 (約HK$156.4)

Casio呢隻F91WM一直都受好多小文青熱捧，事關佢靚得嚟又唔貴，用嚟襯衫真係好適合！平時着恤衫的話，帶埋呢隻錶，成個outlook即刻sharp晒，而且都大方得體見得吓人吖。𠵱家喺eBay買的話只係需要百零蚊！

第３位：Fred Perry Twin Tipped Polo Shirt AU$54.95 (約HK$297.7)

Fred Perry經典Polo Shirt，相信好多人衣櫃都有一件。呢件Polo Shirt門市買大約都要HK$800，eBay呢個賣家只係賣緊約HK$298！平過香港門市$500有多！而且值得一提就係呢個賣家有100%用戶好評，呢件貨品亦已出售過約54件，所以都有一定信心保證。

Patagonia p-6 logo responsibili-tee classic (eBay截圖) 第４位：Patagonia p-6 logo responsibili-tee classic EUR$31.5 (約HK$275.7) 小編得知好多年青人都喜歡Patagonia呢個戶外品牌，所以今次就搵到佢嘅經典嘅P-6 Logo Responsibili-Tee同大家分享！呢件T-Shirt只需要約HK$275.7，亦標明"New with tags"，而且呢個eBay賣家接受30日內退貨，買到返嚟唔啱都唔使驚！

第５位：SNOW PEAK Active Mesh Sacoche Bag UG-628 ¥ 4,620 (約HK$ 333.13)

Snow Peak呢個牌子相信對好多露營發燒友都唔陌生，而今次就俾小編係日本樂天市場搵到呢個Snow Peak斜孭袋！設計簡單，勝在夠百搭，而且容量剛剛好，絕對應付到一個男人出街嘅需要！斜孭袋入面仲有口袋暗格，方便收藏貴重物品。

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(產品資料以官方最新發佈為準)

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