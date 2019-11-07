【雙十一慳錢秘笈】YOOX超級優惠第一波 5折超低價買最高檔名牌！

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踏入十一月，又到咗各位購物狂期待已久嘅大節日——雙十一！唔好以為雙十一得淘寶先有着數，就連遠至歐美嘅海外網購平台都一律大搞「Singles Day Sales」推出多個超級優惠。其中意大利購物網YOOX就會於11月8號至11號帶嚟第一波優惠——大量名牌服飾統統低至半價，計落絕對平過喺專門店同搵代購買，精明嘅網購迷記得要把握時機！

▼YOOX Singles Day Sales▼

優恵一：由11月8號至11月11日，不同系列精選產品分別享有低至5折、6折、7折優惠 *詳情可參閱YOOX官網

優惠二：任可訂單均可免運費直送香港 (運費原價USD$9.95，或購物滿USD$50先可享用)

嚟自意大利嘅精品購物網YOOX早於2000年已經成立，網站囊括CHLOÉ、DOLCE & GABBANA、GUCCI、JIL SANDER、MARNI、MICHAEL KORS多個經典名牌及設計師品牌，最特別之處在於YOOX仲設有設計師POP UP STORE，除咗服飾之餘仲有大量藝術品同限量商品出售，講求生活品味嘅大家，今次絕對係入手設計同質素並重嘅單品嘅最佳時機！

▼YOOX女裝服飾手袋▼

+ 13 + 12 + 11

▼YOOX男裝服飾▼

+ 4 + 3 + 2

▼YOOX ART & DESIGN系列▼

👉立即前往YOOX👈

(產品資料以最新官方發佈為準)

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