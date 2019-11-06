J SELECT網店Thankful Sale限時快搶優惠券 分分鐘慳番高達$9,999

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J SELECT今個年末「Thankful Sale 感謝祭」推出咗多個限時快閃優惠。若果大家錯過咗之前嘅優惠，今次絕不能錯過！事關由2019年11月7日至8日，於指定時間J SELECT 網上商店將會推出限時快搶優惠券，購物勁減高達港幣$9,999！留意番，優惠券名額有限，手快有手慢冇。記得較定鬧鐘提示，為搶優惠券做足周全準備喇！

⚡限時快搶優惠券⚡

屆時 J SELECT 官網將會推出多個優惠券代碼，而到底優惠券幾點鐘開搶？有幾抵？要過咩門檻先用到？撳入下圖睇詳情！

⬇ 以上優惠受條款及細則約束 ⬇

記得睇清楚條款及細則，確保萬無一失！ (J SELECT官網截圖)

優惠券名額有限，先到先得 (以活動期內成功結帳及付款客戶作準)！

換言之，搶到優惠券代碼後就要立即埋單畀錢，如果到時先再慢慢揀買咩產品就太遲了！

時間關係，小編已經幫大家精選咗以下產品，即刻睇睇啱唔啱你心水喇💗！

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CASIO BABY-G 復刻經典設計手錶 BGD-560-4D HK$780

SMEG 50S RETRO STYLE 2片式 多士爐 HK$1,800

SILK'N FLASH & GO PRO宅光脫毛機 HK$2,888

XPREEN 無線充電吸黑頭粉刺機 HK$358

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