【香港女裝】3間大熱香港本土女裝網店 IG Followers高達11萬?!

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平時女裝網店都介紹唔少，不過來來去去唔係淘寶店就係韓國網店、台灣網店。其實香港本土都有好多高質女裝網店，非常值得我哋去支持。雖則好多姊妹都會覺得香港網店「食水好深」，但其實好多時店主都係一個人親力親為，由揀貨、影相、出貨、覆客、廣告等等都「一腳踢」，一個月仲要飛幾轉韓國日本批貨，真係少啲毅力同體力都搞唔掂。諗深一層，其實佢哋賺多小小代購費都相當合理，最重要係香港人緊係要撐番香港人喇！

相信大家呢排都好難出街買衫，不過冬天即將來臨，始終都要買吓新衫過冬。事不宜遲，立即睇睇以下3間香港人氣女裝網店：

店鋪一：The J Diary

唔知姊妹們有冇睇開韓劇嘅習慣呢？好似今年大熱韓劇《金秘書為何那樣》、《觸及真心》、《她的私生活》等等，劇中嘅女主角—朴敏英、劉仁娜，簡直就係一本行走嘅時尚教科書，佢哋嘅完美穿搭唔單止望落時尚，又不失知性女生感覺。無論係要見老闆或見客，成個造型大方得體又唔老套，稱得上係職場女士們嘅穿搭典範。

而正因為呢個原因，小編必需推薦The J Diary畀一眾姊妹。The J Diary主打韓風簡約清新女裝，店主係半定居於韓國嘅香港人，唔知係咪呢個原因，店主挑選嘅服裝都非常貼近韓國嘅潮流。而且大部份款式都好適合返工着，店主拍攝嘅實物圖完全就係韓劇女主角本人！！以後OL姊妹們又多一個入手返工衫嘅選擇喇👏🏻。

Instagram：@thejdiary / Facebook：@thejdiary / 網上商店：按此連結

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+ 12 + 11 + 10

店鋪二：Secro Store

如果上面嘅風格唔啱你嘅Style，唔知日系小文青風你又鍾唔鍾意呢？Secro Store主要係代購品牌貨品，例如Nike、Champion、Kangol、Stussy等等。雖然某啲品牌喺香港都唔難搵到，但一啲大熱款式，香港就真係未必買到。（溫提：代購自有風險，買家請自行斟酌購買）除咗品牌貨品外，仲有大量韓國女裝，就連男裝都有賣㗎💕。

而對於小編嚟講，Secro Store最大賣點就係靚靚店主，事關最初小編第一次發現呢間網店，就深深被店主甜美嘅笑容擊敗，義不容辭立即Follow該網店IG。店主仲會係IG上分享自己生活旅遊點滴，剩係睇吓店主嘅照片就已經夠晒賞心悅目喇🥰。更值得一讚係，Secro Store不久前推出咗7天退貨服務保證，真係好少本土網店會提供到呢個服務，咁以後即使收到貨發現唔啱size都可以放心退貨喇！

Instagram：@serco.storee / 網上商店：按此連結

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+ 11 + 10 + 9

店鋪三：Brown sugar

職場女裝同埋小文青風格你都唔啱？唔怕！小編最後介紹嘅網店—Brown sugar主打Made in Korea嘅韓國簡約休閒女裝，大部份嘅服裝都係以淨色為主，並沒有任何花巧嘅圖案或花紋。亦正因為呢個原因，Brown sugar嘅服裝就比較唔挑人，任何身形、高度嘅女生都啱着。事關好多時逛網店，Model們唔係高高瘦瘦、白白淨淨就係靚靚女女，雖然望落係好吸引，但當幻想自己着住Model套衫就唔多唔少會有點怯，擔心自己駕馭唔到。

而Brown sugar嘅Model上身圖就相對「貼地」得多，Model們感覺已經好有親和力，睇佢哋嘅穿搭示範，就好似你嗰閨蜜話你知邊件衫好睇一樣，真係經常睇睇吓就唔覺意被燒到㗎🔥！

其實Brown sugar 喺旺角砵蘭街都設有實體店，如果你實在好心急想要買現貨，都可以直接上去門市逛逛。

Instagram：@brown_sugarsugar

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+ 11 + 10 + 9

香港網店絕對不比國外網店差，請大家多多支持香港本土女裝！💪🏻💪🏻💪🏻

（以上資料以官方最新發佈為準）

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