【聖誕禮物2019】閨蜜限定! 女生交換禮物新意思 貼心浪漫又實用!

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叮噹叮，叮噹叮，聽唔聽到聖誕逼近嘅鐘聲？喺呢個「街裡愛人一對對」嘅節日，單身嘅你可能期待之餘又有少少怕受到傷害，不過單身又有咩好怕，皆因仲有一班好姊妹嘛！𠵱家距離聖誕節就只剩番個半月嘅時間，不如趁早約定閨密，搞番晚女生專屬嘅Girls Night！除咗可以齊齊齊扮靚、食大餐、同無限gossip之外，仲要玩埋聖誕重點環節——交換禮物！

小編最近已經物色緊合適嘅小禮物送畀姊妹們，不過求教Google大神後發現，網上來來去去推介嘅都係以美妝為主嘅套裝，雖則實用，但查實每年都係差唔多嘅套路，無論係送人定收禮都未免有啲沉悶。更何況年尾又有百貨公司嘅感謝祭，各大品牌推出嘅聖誕套裝，相信有唔少女生如小編都已經早早入好貨，咁到底仲有咩實用而又啱女生嘅好選擇呢？小編就有以下心水，唔知大家又點睇呢？

【香薰類：永生花精油擴香小夜燈】

提起香薰類物品，好多人第一時間都會諗起hand cream或者body lotion套裝，但停一停，諗一諗，有冇發現呢兩樣物品都已經送得太濫？

所以小編今次嘅入手目標，係呢款同樣有擴香效果，但外型同功能都更勝一籌嘅乾花小夜燈，所用嘅擴香原理就同家居香薰一樣，以加入精油嘅擴香液散發香氣，而特別之處就在於放入咗女生們最愛嘅乾花，色調同排列都經過細心設計，再加埋個可以散發暖光嘅實木小燈座，無論放喺屋內邊一個位置，都立即令整個空間充滿「ins風」同情調，隨手都可以拍下一系列嘅打卡相，而香味亦更加助放鬆勞碌一天後嘅緊繃心情。不過大家買嘅時候要注意，並非每款小夜燈均有擴香功能，落單前記得先留意頁面上嘅商品介紹啊～

+ 8 + 7 + 6

【擴香小夜燈特點】 ✨選用法國原裝進口純天然精油 ✨擴香液不含酒精香味 ✨以茉莉的清香為主調，可持續1至2個月

【美容類：粉晶滾輪按摩器】

如果閨密係美容美妝迷，化妝品以外其實亦有唔少好選擇。小編個人就對呢款滾輪按摩器幾有興趣，皆因佢用天然粉晶製成，除咗有多種晶石獨有嘅美容功效，能夠改善膚質及水腫之餘，更加潛藏住愛情同幸福嘅能量，如果閨密已經單身咗一段時間，送呢件禮物畀佢隨時有一舉兩得之效！

+ 4 + 3 + 2

【粉晶滾輪按摩器特點】 ✨紓緩眼部及臉部浮腫 ✨促進臉部血液循環 ✨緩解頭痛及壓力

【實用生活類：自動滴濾式咖啡機】

如果你同閨密都已經係踏入職場數年嘅輕熟女生，追求嘅可能會係更實用嘅禮物，咁小編就要推薦你呢部輕便型咖啡機！大家望真啲，咖啡機嘅主機其實係半個大咖啡杯造型，只要拼埋個細杯入去，就係一個完整嘅咖啡杯，真係趣緻得嚟又好有創意！最正嘅地方係以後唔使再喺公司排隊用咖啡機，仲可以享受到高質素嘅咖啡㖭！

【滴濾式咖啡機特點】 ✨過濾網容易清潔 ✨自動斷電功能 ✨防乾燒功能 ✨硅膠套上可寫上文字

今次小編物色嘅禮物都係嚟自Pinkoi，驟眼所見，好多商品的確好少係香港嘅門市見到，如果想挑選一啲特別少少嘅禮物，大家不妨上去睇睇！

(產品資料以官方最新發佈為準)

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