【聖誕禮物2019】閨蜜限定! 女生交換禮物新意思 貼心浪漫又實用!

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叮噹叮，叮噹叮，聽唔聽到聖誕逼近嘅鐘聲？喺呢個「街裡愛人一對對」嘅節日，單身嘅你可能期待之餘又有少少怕受到傷害，不過單身又有咩好怕，皆因仲有一班好姊妹嘛！𠵱家距離聖誕節就只剩番個半月嘅時間，不如趁早約定閨密，搞番晚女生專屬嘅Girls Night！除咗可以齊齊齊扮靚、食大餐、同無限gossip之外，仲要玩埋聖誕重點環節——交換禮物！

小編最近已經物色緊合適嘅小禮物送畀姊妹們，不過求教Google大神後發現，網上來來去去推介嘅都係以美妝為主嘅套裝，雖則實用，但查實每年都係差唔多嘅套路，無論係送人定收禮都未免有啲沉悶。更何況年尾又有百貨公司嘅感謝祭，各大品牌推出嘅聖誕套裝，相信有唔少女生如小編都已經早早入好貨，咁到底仲有咩實用而又啱女生嘅好選擇呢？小編就有以下心水，唔知大家又點睇呢？

【香薰類：永生花精油擴香小夜燈

提起香薰類物品，好多人第一時間都會諗起hand cream或者body lotion套裝，但停一停，諗一諗，有冇發現呢兩樣物品都已經送得太濫？

所以小編今次嘅入手目標，係呢款同樣有擴香效果，但外型同功能都更勝一籌嘅乾花小夜燈，所用嘅擴香原理就同家居香薰一樣，以加入精油嘅擴香液散發香氣，而特別之處就在於放入咗女生們最愛嘅乾花色調同排列都經過細心設計，再加埋個可以散發暖光嘅實木小燈座，無論放喺屋內邊一個位置，都立即令整個空間充滿「ins風」同情調，隨手都可以拍下一系列嘅打卡相，而香味亦更加助放鬆勞碌一天後嘅緊繃心情。不過大家買嘅時候要注意，並非每款小夜燈均有擴香功能，落單前記得先留意頁面上嘅商品介紹啊～

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【擴香小夜燈特點】

✨選用法國原裝進口純天然精油

✨擴香液不含酒精香味

✨以茉莉的清香為主調，可持續1至2個月

【美容類：粉晶滾輪按摩器

如果閨密係美容美妝迷，化妝品以外其實亦有唔少好選擇。小編個人就對呢款滾輪按摩器幾有興趣，皆因佢用天然粉晶製成，除咗有多種晶石獨有嘅美容功效，能夠改善膚質及水腫之餘，更加潛藏住愛情同幸福嘅能量，如果閨密已經單身咗一段時間，送呢件禮物畀佢隨時有一舉兩得之效！

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【粉晶滾輪按摩器特點】

✨紓緩眼部及臉部浮腫

✨促進臉部血液循環

✨緩解頭痛及壓力

【實用生活類：自動滴濾式咖啡機

如果你同閨密都已經係踏入職場數年嘅輕熟女生，追求嘅可能會係更實用嘅禮物，咁小編就要推薦你呢部輕便型咖啡機！大家望真啲，咖啡機嘅主機其實係半個大咖啡杯造型，只要拼埋個細杯入去，就係一個完整嘅咖啡杯，真係趣緻得嚟又好有創意！最正嘅地方係以後唔使再喺公司排隊用咖啡機，仲可以享受到高質素嘅咖啡㖭！

【滴濾式咖啡機特點】

✨過濾網容易清潔

✨自動斷電功能

✨防乾燒功能

✨硅膠套上可寫上文字

今次小編物色嘅禮物都係嚟自Pinkoi，驟眼所見，好多商品的確好少係香港嘅門市見到，如果想挑選一啲特別少少嘅禮物，大家不妨上去睇睇！

(產品資料以官方最新發佈為準)

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